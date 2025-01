El presidente Milei obtiene el premio Nobel Judío

La búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo en todas partes del mundo y el apoyo al judaísmo y al estado de Israel fueron los factores decisivos para elegir al presidente argentino Javier Milei para el prestigioso Genesis Prize, destacó Stan Polovets, co-fundador y director de la fundación que entrega la distinción.

La Fundación Genesis Prize anunció que el presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha sido reconocido en decisión unánime con el Genesis Prize 2025, también conocido como el “Premio Nobel Judío”, que reconoce a individuos judíos y no judíos destacados por sus logros profesionales, contribuciones filantrópicas y apoyo al Estado de Israel. Es la primera vez que este prestigioso reconocimiento se otorga a un jefe de estado.

El Comité de Selección del Genesis Prize destacó el compromiso de Milei con Israel en un momento crítico de su historia, incluyendo su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su postura firme en la ONU para revertir años de votos contrarios a Israel. Además, Milei se ha comprometido públicamente a llevar a la justicia a los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.

“Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis”, declaró el presidente argentino. “Por supuesto, no me quedaré con el premio económico; lo donaré a las causas de la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en la Argentina como en el mundo”. Agregó: “Tengo una profunda admiración por Israel, su historia y su pueblo. El pueblo judío

ha demostrado, a lo largo de su historia, que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es un pilar de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros lazos”.

El co-fundador y director de la fundación, Stan Polovets, destacó: “Me complace dar la bienvenida al presidente Milei a la distinguida familia de galardonados con el Genesis Prize”. “Desde el 7 de octubre, ha sido sin duda uno de los amigos más incondicionales de Israel.

Cuando la mayoría de los aliados de Israel callaban o condenaban, presionaban y, en algunos casos, sancionaban a Israel, el presidente Milei se mantuvo firme con los judíos y fue su defensor más visible, vocal e inequívoco. En contraste con la postura antiisraelí de muchos de sus predecesores y jefes de otros países de la región, el presidente Milei declaró que era un imperativo moral apoyar al único Estado judío y pidió a otros líderes mundiales que hicieran lo mismo. Por eso es alguien tan querido por el pueblo de Israel”.

Por otro lado, el comité destacó el compromiso del presidente con los valores occidentales, la democracia y la libertad en el mundo, particularmente en su apoyo al presidente Zelensky y el pueblo de Ucrania en su resistencia al ataque ruso.

Sumado al impacto internacional, el Comité de Selección subrayó la estabilización de la economía argentina en 2024. Además, la desclasificación de información sobre la muerte de Alberto Nisman fue considerada “un acto de valentía que muestra la voluntad de justicia del presidente en un tema que debió haberse resuelto hace tiempo”.

Sobre el Genesis Prize

El Genesis Prize es un galardón internacional que reconoce a personas destacadas por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y apoyo al Estado de Israel y los valores judíos.

Desde su creación en 2013, el premio ha impulsado más de 50 millones de dólares en iniciativas filantrópicas, beneficiando a comunidades de 31 países.

Entre los ganadores anteriores se encuentran figuras como Michael Bloomberg, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg y Natan Sharansky, quienes han inspirado con su trabajo y dedicación a causas filantrópicas.

Los anteriores galardonados con el Genesis Prize son:

● el ex alcalde de Nueva York y filántropo Michael R. Bloomberg (2014);

● el actor, productor y activista por la paz Michael Douglas (2015);

● Itzhak Perlman, virtuoso violinista y defensor de las personas con necesidades

especiales (2016);

● el escultor y defensor de los derechos de los refugiados Sir Anish Kapoor (2017);

● la actriz ganadora del Oscar y activista social Natalie Portman (2018);

● la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg (Premio a la

Trayectoria 2018);

● el presidente y consejero delegado del Grupo Kraft, propietario de los New England

Patriots, y fundador de The Foundation to Combat Antisemitism Robert Kraft (2019);

● el legendario líder judío y activista de los derechos humanos Natan Sharansky (2020);

● el cineasta Steven Spielberg (2021);

● el rabino Lord Jonathan Sacks (Premio a la Trayectoria 2021);

● el presidente y CEO de de Pfizer, Albert Bourla (2022);

● activistas Judíos y ONGs que apoyan a Ucrania (2023) y ese mismo año, la cantante,

actriz, directora y activista Barbra Streisand fue galardonada con el Premio Génesis del

10º Aniversario; y

● organizaciones israelíes de apoyo a los rehenes y sus familias (2024).

Para más información sobre el Genesis Prize y su impacto, visite https://www.genesisprize.org/

