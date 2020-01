La única sinagoga que queda en Indonesia fue inaugurada oficialmente.

Los turistas occidentales que se dirigen a la remota Regencia de Minhasa en Indonesia, atraídos por los hermosos sitios de buceo, pueden tropezar con algo inesperado: una menorá de 20 metros de altura cerca de la capital de Tondano. ¿Qué está haciendo este símbolo visiblemente judío en un país que es la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo y que muchas veces ha resultado ser un semillero de antisemitismo?

La historia de la menorá está entrelazada con la única comunidad judía que queda en el país, cuya sinagoga fue inaugurada oficialmente por las autoridades locales a fines de diciembre. La Sinagoga Shaar HaShamayim ha estado funcionando desde 2004. Sin embargo, recientemente tuvo importantes renovaciones. Cuando se completó el proceso, Yaakov Baruch, profesor de derecho internacional en la universidad local y líder y rabino interino de la comunidad, pensó que sería una excelente oportunidad para invitar a las autoridades a una ceremonia formal.

“Sucedió durante Hanukkah, el Regente Ir Roy O Roring M.Si vino y encendimos la menorá”, dijo Baruch a The Jerusalem Post. Destacó que el momento no solo es simbólico, sino que permite que los rituales realizados en la sinagoga, incluidas las bodas, sean formalmente reconocidos y válidos sin la necesidad de una ceremonia adicional: en un país donde el judaísmo ni siquiera está incluido en las seis opciones para la religión. que los ciudadanos deben elegir para sus tarjetas de identidad, el desarrollo no es pequeño.

En 2014, una encuesta realizada por la Liga Anti-Difamación, encontró que alrededor de 75 millones de indonesios albergaban sentimientos antisemitas. Indonesia no tiene vínculos diplomáticos formales con Israel, a pesar de que existen relaciones no oficiales, como lo reconoció, por ejemplo, el viceministro de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely, en 2016. Los dos países también mantienen un importante intercambio comercial y turístico. Por ejemplo, en 2017, 36,000 indonesios visitaron Israel.

El turismo que se desarrolla en silencio entre los dos países es clave para comprender tanto la posibilidad de que una comunidad judía viva y crezca como el misterio de la menorá gigante. Como Baruch explicó al Post, en Tondano, el 80% de la población es cristiana. “Tienden a ser muy pro-israelíes, y muchos de ellos, especialmente representantes del gobierno, van a pasar la Navidad en Israel todos los años.

Decidieron construir la menorá después de regresar de uno de estos viajes, luego de una visita a la Knéset, donde entendieron que la menorá es un símbolo de Israel ”, reveló. Por esta razón, el antisemitismo en Tondano no es un problema, como lo es en la gran mayoría del país. Baruch mismo fue asaltado una vez en un centro comercial en la capital, Yakarta, después de que alguien vio su kipá tejida con una estrella de David azul. “Estaba con mi esposa que estaba embarazada en ese momento. Si un agente de seguridad no hubiera intervenido, no sé cómo habría terminado “, dijo.

Desde entonces, evita usar su kipá abiertamente fuera de su ciudad natal. Baruch se enteró de su origen judío durante la secundaria, cuando su abuela le reveló que ella era judía. “Siempre supe que era holandesa, y siempre noté que nunca haría nada religioso. De repente, todo tenía sentido ”, recordó. Desde entonces, se ha embarcado en un viaje que lo ha llevado no solo a volver a abrazar por completo el judaísmo, estudiar en varios países, incluidos Singapur, Estados Unidos e Israel, sino también a perseguir una ordenación rabínica y convertirse en la fuerza líder detrás de Indonesia. solo sinagoga La triste preeminencia fue lograda por Shaar HaShamayim después de otra sinagoga en la gran ciudad de Surabaya, construida en 1939, cerrada en 2009 y demolida cuatro años después.

Hoy en día, la comunidad en Tondano, en el norte del vasto archipiélago de Indonesia, cuenta con unas pocas docenas de personas, incluidos judíos que, como Baruch, son descendientes de comerciantes judíos holandeses e iraquíes que se dirigieron al área para sus intercambios, expatriados y locales que han convertido “Tenemos servicios cada Shabat”, explicó Baruch. Si bien no es fácil obtener un minyan (un quórum de 10 hombres, según la tradición rabínica), dijo que a veces los turistas ayudan, especialmente a los israelíes atraídos por la mochila en la remota jungla.

La comunidad también organiza eventos para celebrar festividades judías, como un seder Pessah y un encendido de velas de Janucá. En esas ocasiones, Baruch dijo que generalmente aparecen unas 30 personas. Además, hay algunas clases y otras reuniones sociales. En cuanto a la carne kosher, alguien en la comunidad sabe cómo realizar la shechita, la matanza ritual judía, para preparar pollo y, a veces, incluso una cabra, pero explicó que el pescado es una opción más fácil para muchos.

Dijo que su prioridad número uno es continuar construyendo una vida judía sostenible y rigurosa para los miembros de la comunidad, incluidos los que se están convirtiendo, y expresó la esperanza de que puedan recibir más visitantes en el futuro. “Sé que para muchos judíos e israelíes Indonesia es solo un país peligroso y muy antiisraelí, pero, como está sucediendo con muchos países del Medio Oriente, las cosas han cambiado y hay esperanza para el futuro. Es importante para mí revelar este aspecto menos conocido de Indonesia ”.

Fuente: Rosella Tercatin para Jerusalem Post