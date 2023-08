Guste o no guste Milei tiene todas las chances de ser presidente

Javier Milei irrumpió en la política argentina como un outsider que ha sabido encarnar el enorme descontento e insatisfacción de la sociedad para con los políticos y los partidos tradicionales. Más allá de la valorización de sus propuestas y la real factibilidad de llevarlas a cabo, de no acontecer algo muy disruptivo, tiene todas las chances de resultar el próximo presidente de Argentina.

Milei es para el votante, su paladín contra los que sindican como los hacedores del fracaso, “la casta política” de los privilegiados, que demasiadas veces viven de manera obscena en un mundo de ricos, mientras la mayoría es cada vez más pobre. El fenómeno Milei es local, pero a la vez global. Demasiados personajes devenidos de mundos que no pertenecen a la política tradicional y no tienen archivos para justificar en su trayectoria política, corren con una ventaja enorme simplemente en nombre del cambio. La gente quiere cambiar lo que hay y no le importa por donde venga el cambio. Puede ser de Derecha o Izquierda (categorías para la mayoría perimidas) y ni hablar entre el 54% de los votantes que tienen menos de 40 años). Se puede tratar en su momento de Trump, Bolsonaro, Boric, Castillo, Petro, Arévalo o cualquier personaje outsider. El voto enojo con lo existente le gana a cualquier argumento racional.

Desde el empoderamiento que da el celular y las redes sociales, incluso a los más humildes y tal vez, especialmente ellos, se han vuelto protagonistas que no pueden ser acarreados por las viejas estructuras. Es interesante como Milei logró altos índices de votantes en los sectores más postergados.

La gran mayoría siente, con razón o sin ella, que “la política no es parte del problema, sino el problema”.

En las últimas horas “El candidato” se agregó algo más a su CV de futbolero, rockero, hombre de la ópera, economista, académico, intelectual. Logró enamorar a Fátima Flores, una popular imitadora y humorista recientemente separada y seguramente deseada por muchos. Agrega así un elemento berlusquiano o menemista extra, el de ser un super macho, dedicado al sexo tántrico, incluso cuando muchos lo veían como un personaje lejano de esas delicias.

La comunidad judía reacciona de maneras muy diversas a su candidatura. Algunos temen que su interés por lo judío y sus fuentes, la Toráh, El Talmud y otras, así como su admiración por Israel (que dice será su aliado principal junto con Estados Unidos) y la intención de que su primer viaje al exterior sea al Estado judío y el trasladar la embajada de Argentina a Jerusalem (cosas que ha manifestado abiertamente en reiteradas oportunidades) puedan conllevar una ola de antisemitismo por parte de sus detractores y ni hablar si fracasa, donde siempre los judíos servimos de excusa. Por otro lado, están aquellos que justamente ven en esos compromisos con lo judío e Israel los elementos que los hacen sentirse atraídos por Milei. De alguna manera se podría decir que se repite el fenómeno Trump y Bolsonaro, la comunidad judía ortodoxa se siente entusiasmada con Milei y la comunidad judía secular, cultural e incluso asimilada lo ve con resquemor por tratarse de un candidato de derecha.

Escuche al director de Radio Jai que toma algunos de estos aspectos en su editorial de hoy.

