Esto decía Javier Milei en Radio Jai al día siguiente a su asunción en la cámara de diputados hace 2 años

Javier Gerardo Milei es el candidato electo a la cámara de diputados por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Juró el día 7 de diciembre cómo diputado nacional, donde sorprendió al mostrarse en un bloque distinto a su colega el señor diputado, Jorge Luis Espert, dejando en conmoción a sus seguidores.

Resultando en dos expresiones liberales en la cámara, fundamentadas principalmente en sus diferentes perspectivas sobre lo que tiene que hacer el estado, Milei alega que “No hay que poner el bloque por encima del individuo”. Dando por entendido que la idea de los bloques inhibe a la persona, por consiguiente el bloque político entorpece el enriquecimiento de los enfoques para distintos temas.

Milei afirma que no hay una confrontación con José Luis, es más, dicen concordar en líneas generales, aunque eso no quiere decir que discrepan en algunos temas. En ellos se destacó un ejemplo, el enfoque sobre el Banco Central, donde Espert es partidario de tener un banco central independiente, mientras que Javier Milei pretende la eliminación del mismo.

En cuanto a su ideal anárquico liberal, Javier se diferencia de los anarquistas conocidos en el mundo. Donde sostiene que la visión por cual es atravesado por una ley primera de no agresión, “la violencia solo es justificada como respuesta”.

Añade que la mayoría de estos no son liberales ni mucho menos de derecha, aunque a veces se autoproclaman de esta manera. Asegura que muchas veces se ve perjudicado por eso, “nos ponen etiquetas falsas” y además reconoce que “el gran logro de la izquierda es haberle lavado la cabeza a la gente”. Produciendo una desventaja para combatirla afirmando que la sociedad debate en esa terminología.

Un ejemplo de un partido de características anárquicas es el movimiento radicado en Europa, el partido Neo Nazi, del cual el diputado nacional comentó sobre este tema: Señaló que el significado de la palabra Nazi recae en el significado de, Nacional Socialista, por consecuente el mismo partido en sí, recae bajo la responsabilidad de la izquierda y se refirió a este como “régimen nefasto”. “Asesinaron a más de 150 millones de seres humanos” para mostrar que su ideal anárquico liberal pacifico es diferente a lo que él reconoce como la anarquía de izquierda. Además Milei no reconoce ninguna extrema derecha anárquica en el mundo.

Por otra parte, el ministro de economía, Martin Guzmán, presentará el presupuesto para el 2022. Esto deja al diputado Javier Milei disconforme no solo con el presupuesto sino también con el ministro en sí, “no está apto para la tarea”. Dejando en claro que no votará a favor del mismo ya que éste en su concepción es simplemente inmoral, “es difícil que salga algo serio de un ministro que es un impresentable, un incompetente”, “es un inmoral defensor de los políticos que le arruinan la vida a los argentinos”.

En lo que respecta al FMI, él se ve casi optimista por llegar a un acuerdo. Haciendo hincapié que ambos tienen incentivos para acordar, no obstante esto no significa que la situación sea complicada. “Argentina no tiene capacidad de pago, Argentina no es digno de crédito”. Mientras que el fondo tiene un problema al que Milei llama “Deudor Significativo” donde un tercio de los préstamos del fondo son representados por el país. En términos de “Desembolso de dinero” el diputado proclama que concentra el cincuenta por ciento, “si lo pasa a pérdida, es quiebra“. Por todo esto Javier ve incentivos para acordar, aunque asegura que “Argentina no va a cumplir nada como nunca cumple y los políticos argentinos no tienen voluntad de pago” por todo esto la situación con el fondo es muy preocupante.

Gentileza: Guido Sigal

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai