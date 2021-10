“El kirchnerismo y el macrismo son socios” Javier Milei

El Economista quien es conocido por su postura antisistema, y que acaba de realizar una muy buena elección en las PASO, dialogó con Radio Jai y se expresó sobre lo que él llama “la casta política” en la Argentina, y sobre la situación política, social y económica en nuestro país.

Sobre el debate que tuvo lugar ayer jueves, no pudo dar datos, puesto que a esa hora se encontraba realizando sus actividades que “terminaron a las 23,45”, pero que no tienen dudas de que lo habrá ganado José Luis Espert: “La diferencia intelectual entre José Luis y el resto de los participantes es abismal”, afirmó. Es el único que tiene ideas coherentes, quienes debaten dentro de “la casta” lo hacen con chicanas.

“Casta“ son aquellos políticos que hacen cosas para arruinar la vida de la gente. Dentro de la política puede haber gente que trabaje con buenas intenciones, que tal vez cometa errores, pero hay quienes cometen aberraciones y continúan haciendo lo mismo. Y lo hacen porque se enriquecen. “Eso sí es casta”, definió. Son “ladrones, que generan políticas empobrecedoras”, aun cuando las habían aplicado antes o lo hacen con conocimiento explícito.

Sobre ese mismo tema, indicó que, desde que llegó este gobierno, hay un avance sobre la libertad de expresión, censura hacia los liberales, y allí señaló al primer candidato a Diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, quien pedía la censura a su persona en los Medios, aun siendo asesor de Medios del Presidente. Lo responsabilizó además a Leandro Santoro de una operación montada que le hicieron en C5N por el tema de la ATP; también de haber conseguido información sobre una asesoría que realizara el economista 27 años atrás para un diputado nacional.

Para quienes lo señalan como el Trump o el Bolsonaro de la Argentina, Milei habló de “falacia de asociación”. Tengo algunas cosas en común con esos políticos, pero eso no significa que acuerde con todo. Lo que me une es la lucha contra el comunismo, en especial contra los socialistas, quienes están agrupados, primero en lo que fue el Foro de San Pablo y ahora el grupo Puebla, desde donde construyen estrategias globales para ir contra la libertad. Recordó que la intención original del Foro de San Pablo era la de impulsar la Unión Soviética latinoamericana, y que hay muchos que no eso no lo quieren ver, aunque de hecho hay declaraciones de que eso existió. Por lo cual Milei considera necesario dar una batalla para terminar con las mentiras, que suelen ser las mismas que el socialismo transmite en todas partes. Hay dos alternativas frente a ello, según el candidato de Avanza Libertad: Dejar que los colectivistas avancen y arruinen la vida a todos, o tratar de ponerse de acuerdo con un conjunto de valores “que todos defendemos”, los de la libertad, y avanzar desde allí. Insistió en el tema de la falacia, de su utilización permanente que tiene la izquierda y que lo vivió él mismo en el reciente debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires frente a la postulante Miriam Bregman.

Frente a que algunos lo tilden de nazi, además por su vínculo con Vox, Milei afirma que es “falacia de la asociación”, que para opinar deberían leer sus declaraciones, ver cómo es su accionar, que el problema radica en que la izquierda, a todo lo que esté en contra de ellos, los tilda de fascistas, de nazis. Él se define como “liberal libertario”, que en su espacio la estructura se compone de liberales, libertarios, conservadores, peronistas republicanos, menemistas, la llamada “nueva centro derecha” y, por otro lado, lo que ellos consideran “halcones” de Juntos por el Cambio. Todos ellos defienden la libertad, y que del otro lado están los colectivistas. “Nosotros, definimos el liberalismo como ‘el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad´”. En cada una de mis presentaciones y acciones se puede ver cumplida esa definición. Dentro de esa falacia a la que se refiere Milei, citó indignado el caso de un integrante del espacio de Juntos por el Cambio que lo catalogó de nazi, basándose en el abrigo de cuero negro que suele vestir el economista. “De repente este imbécil me hace esta acusación, esto queda en las redes, y desde algún lugar del mundo lo consideren cierto. “Es muy feo verse al lado de un asesino y tanto Ricardo López Murphy como Horacio Rodríguez Larreta deberán hacerse cargo de esto que lanzó alguien de las filas de su espacio político”, apuntó y dijo que hay que tener mucho cuidado con la post verdad, que es con lo que trabaja la Izquierda y con la banalización, que en la Argentina es delito.

Acerca del futuro de la Argentina, en especial el día después de las elecciones del 14 de noviembre, en un clima de anuncios y medidas de todo tipo, de control de precios, con una inflación galopante, el economista afirmó: “La Argentina va camino a un nuevo Rodrigazo”, pero hizo la diferencia entre ese momento con el actual, ya que en 1975 la Argentina tenía 4% de pobres y no había indigentes, y hoy hay 40% de pobres y 11% de indigentes, pobres que ascienden a un 50% si se considera a quienes no tienen acceso a luz y gas. Hoy la economía de base está mucho más dañada, por lo que se vienen momentos muy oscuros para la Argentina. Espero que la gente tome conciencia de que la casta política es parte de ese problema y no de la solución.

Sobre cuánto se necesitaría para salir de esta crisis, Milei señaló: ”Si la Argentina comenzara a hacer las reformas de mercado, podría en 35 años ser un país desarrollado y que los dos tercios de ese camino, se podrían construir en los próximos 10.

