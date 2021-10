En Argentina se aplican “soluciones irreales a problemas reales”- Sandra Pitta

Sandra Pitta, candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, explica a los oyentes de Radio Jai porque, siendo biotecnóloga e investigadora del CONICET, decidió dedicarse a la política y los cambios que busca lograr a través de ella.

La entrevistada expresa que su involucramiento en la política se vincula con la necesidad de personalidades con una actitud constructiva que apunten a solucionar las problemáticas que enfrenta Argentina: “Tome la decisión de participar, no porque piense que voy a arreglar el caos, sino porque me parece que se necesitan más personas pensantes, más personas con cierto método […] para entender ese caos y para brindar soluciones o propuestas que lo traten de enmendar”.

Desarrolla la necesidad de nuevas ideas dentro de la esfera política a través de una analogía con su desempeño científico, presentando una frase que sostenían durante sus estudios: “Nunca te enamores de una hipótesis”. Con esto, según explana, se hacía referencia a evitar la tendencia a hacer todo lo posible para demostrar una hipótesis, a pesar de haber sido ésta varias veces falseada. En base a ello, saltando al ámbito político, sostiene que “en Argentina hay muchos que están enamorados de sus hipótesis”, empecinándose con un sistema a pesar de haberse comprobado su fracaso, “hay momentos en los que uno tiene que decir esto no sirvió, esto no funciona” define.

En base a ello, Pitta sostiene que Argentina tiene como problemática que es “un país sumamente corporativo, en el que nadie quiere perder su prebenda, nadie quiere perder sus privilegios”. Aquello genera una situación en la que “todos quieren cambios, pero que ese cambio no los afecte; y lamentablemente en ese momento el cambio los va a afectar porque no hay forma de resolver esto sin un cambio muy profundo”.

La candidata a diputada argumenta que, las “soluciones irreales a problemas reales”, las soluciones simples a problemas complejos, no funcionan. Ejemplifica a través de las acciones del oficialismo en el intento de contener la crisis económica: “Han tratado de buscar soluciones fáciles como ‘no se puede despedir a nadie’, en un momento donde las PYMES estaban quebrando y no había forma de no despedir”.

Por otro lado, Pitta propone la búsqueda de “soluciones reales, más cercanas a lo que vive la gente en el día a día”, argumentando que “hay muchas reglas que no se cumplen porque no se pueden cumplir”. Respalda tal declaración haciendo referencia al peso extraordinario puesto sobre las empresas que provoca altos índices de empleo informal: “¿Por qué hay tanta gente empleada en negro? Porque hay PYMES que no pueden soportar las cargas laborales […] y empleados que dicen ‘yo prefiero que no me anotes y cobrar más’”.

Por último, de cara a las elecciones legislativas que se estarán llevando a cabo el próximo 14 de noviembre, la candidata declara: “Esperamos que haya un aluvión de votos para nosotros, esa es nuestra esperanza, nuestro deseo y estamos trabajando para eso”.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

