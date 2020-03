Sara Rus: “Deseaba tener algo del cuerpo de mi hijo para poder decir el Kadish”

Sara Rus nació en Lodsz, Polonia en el año 1927. Tras sobrevivir la Shoá donde perdió a su padre en Auschwitz y dónde ella y su madre atravesaron inenarrables sufrimientos, le tocó como madre vivir la detención y desaparición de su hijo Daniel a manos de la dictadura militar de los años 70.

“Para mí es un día muy importante para todas las madres, abuelas, amigos y tanta gente que nos acompañaron a las marchas que se han hecho siempre el día 24 de marzo. Teníamos una bandera enorme con todas las caras de nuestros hijos, y eso lo vamos a tener siempre presente”, dijo Sara en relación a la ausencia de un acto central por causa de la pandemia de Coronavirus.

Nada podía hacer suponer a Sara lo que les tocaría atravesar: “Nosotros todavía no sabíamos que existía semejante barbarie de desapariciones. Recién cuando llevaron a un amigo de él también en el año ’77, unos cinco días antes de que llevaran a mi hijo, ahí tuvimos muy presente lo que estaba pasando”.

“Queríamos que mi hijo se vaya a otro país. Él decía que llegó a ser físico nuclear, después de que los padres se vinieron de los campos de concentración, y llegaron a tener un hijo y una hija. Con tantas ilusiones que se llegó al país, nosotros queríamos hacer todo lo posible para que este muchacho se vaya. Él dijo ‘yo soy un patriota y me quiero quedar acá, no tengo por qué escapar porque no hice nada’”, recordó volviendo a los días previos al secuestro.

“Después de lo que paso con Daniel me empecé a acercar a las madres, ya desde el momento que me encontré con ellas después de no saber absolutamente nada de mi hijo, mi vida era estar con las madres. Después se hicieron las madres fundadoras y estoy hasta hoy en día siempre luchando y siempre preguntando, y queriendo saber qué es lo que paso con mi hijo”, lamentó Sara Rus.

Daniel Rus, al egresar de la UBA como físico nuclear, ingresó becado a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), mientras que para completar sus ingresos daba clases de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Sara lamenta cada día no conocer el destino final de su hijo: “Jamás tuve noticias, dónde fue a quedar su cuerpo. Yo siempre deseaba tener algo de su cuerpo para decir la brajá que se dice por un muerto, el kadish. Desgraciadamente, nunca pude”.

Hoy se lleva a cabo un “pañuelazo blanco”, a 44 años del golpe de Estado de 1976. En redes sociales, la propuesta es utilizar las etiquetas #PañuelosConMemoria #24M #44AñosDelGolpe #Son30000 #MemoriaVerdadYJusticia, entre otros.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.