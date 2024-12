Atacan la embajada de Irán en Damasco y arrancan una pancarta de Nasrallah y Soleimani

DAMASCO, Siria — La embajada de Irán en Siria fue “atacada” hoy domingo, informó la televisión estatal iraní, después de que rebeldes liderados por islamistas declararan la caída del aliado de Teherán, Bashar al-Assad, tras una amplia ofensiva que culminó en Damasco.

“Unos desconocidos atacaron la embajada de Irán, como se puede ver en estas imágenes compartidas por varias cadenas”, dijo un canal de televisión estatal, mostrando imágenes de Al Arabiya, supuestamente del complejo diplomático.

Un fotógrafo de la AFP vio oficinas saqueadas, con vidrios rotos en el suelo y muebles rotos en el edificio del exclusivo barrio Mazzeh de Damasco, donde también se encuentran otras embajadas y oficinas de las Naciones Unidas.

La gente cargó objetos saqueados en camiones afuera, dijo el fotógrafo.

Los archivadores y cajones estaban abiertos mientras que papeles, archivos y otros contenidos, incluidas banderas iraníes y sirias, estaban esparcidos por el lugar.

Una caja fuerte estaba en el medio de una habitación, cuyo suelo de baldosas estaba cubierto de carteles rotos, incluidos los del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y el actual líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, vio el fotógrafo de AFP.

También en el terreno había una fotografía destruida del exjefe del Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah, muerto en un ataque israelí contra la sede del grupo terrorista en los suburbios del sur de Beirut en septiembre, y del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani, que murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la capital iraquí, Bagdad, en enero de 2020.

El periódico iraní Tehran Times informó en línea que los diplomáticos iraníes habían abandonado la embajada antes de que fuera asaltada, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.

El informe decía que todo el personal de la embajada estaba a salvo.

También acusó a las fuerzas rebeldes de estar detrás del ataque, una afirmación que no pudo ser verificada independientemente de inmediato.

Imágenes en línea verificadas por AFP mostraron a un hombre afuera de la embajada durante la noche, derribando un cartel que mostraba a Nasrallah y Soleimani.

Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado sobre la caída de Assad.

