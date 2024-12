¿Cómo el sesgo mediático global afecta la percepción de Israel? – Masha Gabriel

En una entrevista exclusiva, Masha Gabriel, directora del Departamento en Español de CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis), expone cómo los sesgos mediáticos afectan la percepción de Israel y el conflicto en Medio Oriente.

Gabriel explica que CAMERA, con más de tres décadas de experiencia, trabaja para corregir errores y fomentar un periodismo más riguroso, destacando cómo los titulares y el lenguaje de las noticias pueden distorsionar la realidad. “Israel siempre aparece como el sujeto de la acción, y no siempre de forma justa”, afirma.

Gabriel detalla casos donde las narrativas mediáticas omiten información crucial. “En los titulares, se habla de ‘ataques de Israel’, pero no se menciona que estos responden a agresiones previas”, comenta. Según ella, estas omisiones deliberadas privan al público de comprender el contexto completo. Además, critica cómo los medios occidentales frecuentemente dejan de lado la complejidad del conflicto, simplificando los eventos en una lucha entre víctima y agresor.

El impacto de las redes sociales también se aborda como una herramienta para contrarrestar la desinformación, aunque Gabriel reconoce que estas plataformas son “una autopista para el odio”. Sin embargo, resalta su potencial para llegar a nuevas audiencias con información precisa. “Israel no es perfecto, pero es una democracia con un sistema judicial independiente. Presentar los hechos en blanco y negro no contribuye a un análisis ético profundo”, concluyó.

