Ataque antisemita en Bahía Blanca

Gabriel Anmuth, el secretario del Consejo Federal de la DAIA, habla acerca del ataque antisemita sufrido el día viernes por la comunidad judía de Bahía Blanca cuando se prendía la Janukiá en la plaza principal de la ciudad.

Explica que el agresor ya fue identificado e incluso “hay actuación de oficio realizada por la policía y hay una denuncia en el tribunal federal N°2 de Bahía Blanca por violación a la ley antidiscriminatoria”, cargo al que se está estudiando agregar los de intimidación y amenaza. De igual modo, las autoridades no pueden detenerlo debido a que se trata de un delito excarcelable”. Además, según Anmuth, el ataque no fue producto del efecto de estupefacientes sobre el cuerpo del agresor: “Yo tengo mis serias dudas de si estaba borracho o drogado, porque las cosas que dijo tienen una lógica que no es normal en borrachos drogados”.

Por otro lado, cuenta que hace más de 20 años se celebra Janucá frente al palacio municipal en la plaza Rivadavia “y así continuaremos haciéndolo”, agregando que el ataque antisemita no bajo los ánimos de la comunidad, sino que aumento sus números en la celebración del día siguiente: “Ayer el tiempo no acompaño mucho, pero éramos muchísimos más”.

Luego, añade que no se trata del primer caso de antisemitismo en Bahía Blanca, en el transcurso del 2020 ya hubo dos incidentes anteriores que consistieron en “pintadas con contenido antisemita, una frente a un local partidario y otra en una avenida de transito”.

Anmuth encuentra el problema central en la educación, debido a que hay “mucho antisemitismo que fluye a través de prejuicios, que muchas veces se fundan en la ignorancia”. Desarrolla que “El problema del antisemitismo, más allá de que las víctimas somos los judíos… es un problema de la sociedad… por eso es tan importante que se trabaje en educación… que se visibilicen esos temas… que la sociedad entera se pare frente a esto para decir nunca más antisemitismo, nunca más discurso de odio, nunca más discriminación”. Concluyendo que tratar la problemática desde su raíz educativa es fundamental debido a que cuando “tenés que aplicar la ley, es que llegaste tarde”.

