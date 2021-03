Es una elección anímica y tribal

Con Israel celebrando sus cuartas elecciones en dos años, Radio Jai dialogó con Yoel Schwartz, profesor argentino de historia judía, sociólogo residente en Israel, acerca de esta nueva contienda y lo que atraviesa el electorado israelí. Este fue su análisis:

“Con respecto a la asistencia electoral, estamos un poco por debajo de la última elección, pero la verdad es que no es un número que tenga mucha relevancia porque lo que importa es la distribución geográfica de las urnas, ya que Israel es un país que está muy dividido y polarizado geográficamente, con izquierdas y derechas por diferentes lados, al final de cuentas el número en total no dice mucho sino la distribución, dato que todavía no está muy claro. Hay mucho movimiento en las calles pero habrá que esperar para tener un panorama más claro, creo que esta elección en particular no estará claro el panorama ni con la boca de urna, habrá que esperar un buen tiempo”.

Según Schwartz: “Hoy el día está caluroso pero nublado, y eso condiciona lo que la gente hace a lo largo del día, definitivamente no es un día adecuado para ir a la playa. Creo que al final de cuentas esto puede equilibrar el desgaste que la gente tiene con relación al proceso eleccionario, hay una sensación de cansancio, gente hastiada de votar básicamente para preservar el mismo status quo de los dos bloques, lo que se está dando en los últimos dos años”.

“Claramente hay dos bloques que no tienen nada que ver con la clásica división derecha-izquierda, te diría que ni siquiera el tema religión-estado juega un papel preponderante a pesar que los partidos religiosos se han volcado a favor de Bibi. De todas maneras la gran división es entre aquellos que quieren la continuidad de Netanyahu en un gobierno de derecha plena, frente a aquellos que quieren algún tipo de cambio, entre ellos también hay partidos de derecha, como Nueva Esperanza de Saar o Yesh Atid de Lapid, la derecha anti-Netanyahu. Para mí la continuidad del gobierno de Netanyahu representa un daño en el sistema democrático israelí, dicho sea de paso actualmente está bastante vapuleado por esta inestabilidad política de los últimos años, con muchos cuestionamientos al sistema judicial, a la división de poderes y lo que los partidos del cambio buscan es afianzar de nuevo esa división de poderes, esa división judicial, para fortalecer el sistema democrático”.

Finalmente, concluyó: “El partido derechista Yamina, si bien se pronunció a favor de una coalición con el Likud, dejó en claro que tiene que haber una limitación a la cantidad de mandatos que puede tener el Primer Ministro, no es el único, también Yesh Atid, que saldría segundo, también está a favor de limitar los mandatos del PM, es decir que hay un consenso de que es una reforma necesaria hacer entre varios partidos, aunque debido a la experiencia vivida aquí en Israel estas declaraciones nos llevan a ser escépticos porque muchos políticos no cumplen sus promesas electorales, lo que lleva a una elección anímica y tribal”.

