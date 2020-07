“En Chile las cifras de COVID-19 son menores pero estamos con un sistema de salud colapsado”

La pandemia de coronavirus sigue avanzando por el mundo y con ella se incrementa la preocupación. Chile es uno de los países más afectados encontrándose en el puesto número 6 con mayor cantidad de contagios a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reporta más de 317 mil infectados y poco más de 7 mil muertos. El periodista chileno Mario Solís, analizó la situación que vive el país en diálogo con Radio Jai.

“En Chile siempre va a ser una situación complicada porque somos un país extraño. Somos un país que maneja de forma oficial dos cifras paralelas pero destacamos la que tiene menor cantidad. Para el Ministerio de Salud hay poco más de 7 mil víctimas fatales en torno al COVID-19, pero para otro organismo del gobierno que también es oficial marcan más de 12 mil muertes. Contamos con dos cifras pero le creemos a la más pequeña, eso es confuso”, aseguró.

“También hay inconsistencias en las cifras de contagiados de COVID-19. El ministerio se defiende argumentando que hubo 34 mil que no habían sido contemplados por motivos técnicos de contabilidad. Esto demuestra que no se estaban contando bien los contagiados. Hasta el momento se sabe que son más de 317 mil las personas que han padecido la enfermedad en Chile, lo que no sabemos es a qué cifra creerle con respecto a las víctimas fatales”, dijo Solís.

Las cifras han bajado en los últimos días. “Esto lo podemos calificar como la noticia positiva dentro de este panorama oscuro. Por primera vez la región metropolitana está recibiendo a los pacientes críticos de otras regiones, porque ya la gravedad del colapso se está viviendo en el norte del país. Las cifras son menores pero estamos con un sistema de salud colapsado. En la región metropolitana se concentra casi el 50% de los habitantes de Chile. En el norte hay menor cantidad de habitantes pero la cantidad de contagios saturó el sistema”.

Desde el punto de vista político, el periodista dijo que “estamos en días claves y pueden pasar dos cosas, por un lado, que la población se calme, y por otro, que el gobierno apague el incendio con combustible. Hoy se discute en el congreso la posibilidad de que los chilenos puedan retirar el 10% de los fondos previsionales, pero el gobierno está buscando otra forma de poder subsidiar a la población y esto puede generar un estallido social”.

