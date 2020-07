El hombre que gano 19 veces la lotería

El video es la continuación de una nota de 90 minutos que le hizo el Canal 11 a este personaje.

Stephan Mandel (79) es un matemático judío hijo de sobrevivientes del Holocausto que quiso emigrar de Rumania a Israel en los años ’70.

Al no tener recursos económicos ya que su sueldo no llegaba a los 90 dólares decidió juntar una suma grande de dinero por medio de la lotería, a la semana puso en práctica un algoritmo casero escrito por él mismo y ganó el primer premio. Stephan pudo realizar su sueño y llegar a la tierra de Israel con su esposa y sus hijos.

En Israel puso en práctica ese algoritmo y gano dos veces pero los premios eran compartidos porque no se trataba de un solo premio. Luego volvió a ganar otro premio millonario y al comenzar a ser perseguido decidió mudar su vida a Australia. Allí volvió a ganar 12 veces el primer premio hasta que hicieron una ley a la que llamaron “Anti-Mandel” para que nadie pueda apostar en la lotería abarcando todas las posibilidades. Al no poder aplicar su sistema en ese continente, Mendel y su familia emigro a USA.

Allí espero hasta que haya un gran premio y el primero que hubo en la ciudad Virginia se lo llevó. Él había impreso los formularios de la lotería en su casa (en esos años era legal) pero a las autoridades de USA no le gusto que Stephan había festejado su triunfo con amigos en un restaurante dos horas antes de que se haga el sorteo, cambiaron la ley y prohibieron la emisión de formularios desde las casas. Al haber sido amenazada su esposa y sus hijos, Stephan decidió retornar a Israel.

Aquí lo estaba esperando las Autoridades del Gobierno para que pague impuestos de aquellos premios ganados. Stephan opino que no podían culparlo de algo retroactivamente, que habían hecho una ley solo para él, etc., luego lo acusaron de vender terrenos en el exterior ilegalmente y antes de comenzar el juicio logro salir del país. Al no presentarse, el juicio lo perdió y en el año 2004 se le decreto 10 meses de cárcel los cuales Mandel no tiene intenciones de concretar hasta el día de hoy.

Al ser buscado en estos días por la Interpol y por muchos interesados en aquel algoritmo, Mandel y su familia están viviendo hoy en la isla Vanuatu. Quien quiera poner sobre él su mano deberá ante todo estudiar geografía … No creo que alguien haya escuchado hablar alguna vez de ese lugar en medio del Océano Pacífico.