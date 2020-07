“La lucha contra el antisemitismo en Alemania se ha convertido en un ritual político”

El rabino jefe de Múnich, Shmuel Aharon Brodman, fue atacado hace unos días por musulmanes que le gritaron comentarios antisemitas. Estos hechos suceden con regularidad en Alemania, donde en 2019, se registraron más de 2 mil delitos antisemitas. Theodor Serbul-Rosenthal, analizó el hecho desde Alemania en diálogo con Radio Jai.

“La semana pasada, cuatro personas seguían a un hombre mientras le hacían declaraciones verbales despectivas contra el Estado de Israel. Este hombre era uno de los rabinos de Múnich. Él llevaba una kipá y por eso le empezaron a decir declaraciones antisemitas. Según declaraciones de la víctima, estas personas hablaban árabe entre ellos. Aun no está claro si también fue atacado físicamente. Creo que por razones sociales, Alemania no quiere entrar en mucho detalle sobre este caso”, aseguró.

“Este asunto es más complicado de lo que parece a primera vista ya que el año pasado se registraron más de 2 mil delitos antisemitas en Alemania. Esto corresponde a un aumento del 13% con respecto al 2018 y es el número más alto de delitos antisemitas desde el inicio de las estadísticas hace casi 20 años. El 93% de esos delitos se atribuyen al entorno de extrema derecha. Los incidentes antisemitas se extienden desde los ataques verbales hasta los físicos contra los judíos, según datos del Ministerio del Interior. Yo no creo en estos datos porque muchos ataques antisemitas no se los registran. Existe un estudio que muestra que solo una cuarta parte de los ataques antisemitas se los denuncia en la policía y el debate político resulta distorsionado por las estadísticas engañosas”.

Por otra parte, contó que el gobierno está haciendo mucho para combatir el antisemitismo. “Proporciona cientos de millones de euros en programas educativos y tiene muchos programas de financiación en apoyo a organizaciones que educan de manera más contemporánea para enseñar mejor a los jóvenes la importancia de la vida judía y mantener viva la conmemoración en las generaciones futuras, especialmente con respecto a la shoá”, explicó y agregó: “La lucha contra el antisemitismo se ha convertido en un ritual político”.

Serbul-Rosenthal aseguró que también están luchando con una crisis de refugiados y las consecuencias económicas de la pandemia. “Entonces a la lucha contra el antisemitismo no le dan tanta importancia como ha tenido en los últimos años”.

“Por el pasado de Alemania, cuando se trata de un tema judío, la gente no quiere hablar, se corren del problema. También creo que por eso la gente no apoya cuando atacan a un rabino o un judío. Mucha gente judía fue atacada en el gimnasio o en la escuela y los alemanes no apoyan porque tienen miedo frente a los judíos por el pasado”.

Con respecto al coronavirus en Alemania, Serbul-Rosenthal dijo que “el gobierno alemán mantiene bien la situación. Tenemos las fronteras abiertas y la economía no se ha hundido tanto comparada con otros países. Creo que manejamos bien la situación en comparación con Estados Unidos o Italia, pero aún no está la solución. Hay que ver qué pasa en el futuro”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.