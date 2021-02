Cadena Argentina ayuda en el sismo de San Juan

El pasado 31 de enero, San Juan sufrió un sismo de 6,4 en la escala Richter, dejando muchos daños materiales en la provincia. Radio Jai diálogo con Sol Winkel, voluntaria de Cadena Argentina, una ONG internacional de la comunidad judía que se dedica a dar respuestas ante emergencias y desastres naturales.

“Cadena Argentina no solo se dedica a la prevención y respuesta ante desastre naturales. También se dedica a la formación, a la educación y a formar comunidades resilientes”.

“Al ser una organización de la comunidad judía estamos trabajando junto a la Kehila de San Juan. En esta oportunidad tuvimos una primera misión de emergencia en la que fuimos a entregar carpas como refugios temporales, alcohol en gel, alcohol etílico y barbijos porque la pandemia sigue y el Covid sigue dando vueltas. No podemos sumarle una problemática más a esta gente. Además, fuimos a relevar el terreno y a conversar con las personas, porque a fin de cuentas nos dedicamos a la ayuda humanitaria y para eso, además de realizar entregas materiales, nos dedicamos a vincularnos con las comunidades con las que trabajamos”.

A pesar de ser una ONG judía y de trabajar desde una Kehilá (comunidad), la representante de Cadena afirmó: “No hubieron damnificados de la comunidad judía, pero nosotros respondimos junto a la Kehilá de San Juan para ayudar a los damnificados que no son de la colectividad”.

Sorprendentemente, la noticia del sismo no tuvo mucha repercusión. A pesar de eso, los voluntarios se acercaron para ayudar: “La realidad es que este tema no fue para nada mediático y hay miles de familias que han perdido casas o aún peor, que tienen sus casas en peligro de derrumbe y no tienen a donde ir.

Porque al que se le cayó su casa no tiene donde dormir. El problema de la gente que está viviendo en casas con peligros de derrumbe, es que siguen viviendo adentro y con las replicas que están habiendo peligran de lastimarse o de que hayan heridos si se derrumba una pared o el techo”.

“Cadena se dedica a la ayuda humanitaria y uno de los ejes en los que trabajamos es en la emergencia, pero no siempre en desastres; sino que tenemos programas de educación, trabajamos con el fortalecimiento de comunidades con comedores y merenderos en el Conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. También tenemos distintos proyectos, como un voluntariado que va más allá de la emergencia.

Intentamos brindar herramientas para comunidades resilientes, para que puedan salir adelante y tengan la capacidad por si misma mediante el trabajo, la educación y distintas herramientas, para que no necesiten de una ONG que responda ante una complicación”.

