“Las Dark Web son Marketplace que están totalmente desreguladas”

Muchas veces navegar por internet puede ser divertido y educativo. Además de eso, en tiempos de pandemia, la compra online creció abruptamente. A pesar de eso, existe un mundo que es desconocido, el de la “Dark Web”. Es por eso que Radio Jai se comunicó con Julio López, especialista en tecnología para hablar acerca de ese inframundo que pocos conocen.

“Las Dark Web son Marketplace que están totalmente desregulados, donde la gente está en un lugar que encuentra absolutamente todo, desde venta de drogas, armas y cualquier otro tipo de elementos prohibidos” y agregó: “No me asombra que hay un porcentaje de gente que entra a la Dark Web y es estafada, porque entra, compra y no les llega nada”.

Las estafas en internet han crecido y los delincuentes, cada vez encuentran nuevas formas de estafar a la gente: “Especificamente tenes que entrar a los navegadores de la Dark Web, no terminan en .com sino en onion. En vez de ingresar a www.comproonline.com, se llaman www.4b7265.oninon, entonces es imposible que no sepas que estás en la Dark Web. Lo que seguro va a pasar es que te estafen, pero como primero. Después hay otras cosas que en la Dark Web, como compra y venta de números de tarjetas de crédito. Ahí se mueve todo lo clandestino y como en todo lugar clandestino, es probable que te estafen, porque como no conoces realmente a quien le compras, quienes son de verdad, es un derecho de piso que se paga caro. A parte pensá esto – Si vas a comprar un arma en Rusia por la web y te estafan, no vas a ir a la policía, porque es ilegal”.

Para finalizar, Julio explicó como hacer para no ser estafado: “Lo mejor es que entres a los sitios reconocidos, entrando, escribiendo el dominio, no ingresando por google. Nuestro sitio número uno es Mercado Libre y obviamente comprar es seguro. Ahora, cuando compras en www.elreydelallanta.com, no lo conoce nadie. Ni hablar si lo compras por el Marketplace de Facebook. Mi sugerencia es que las compras online siempre sean a través de sitios reconocidos”.

