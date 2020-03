“El uso de indiscriminado de barbijos puede ser hasta contraproducente”

El Dr. Omar Sued es el presidente de la SADI (Sociedad Argentina de Infectología) y en diálogo con Radio Jai explicó la situación del país en relñación a la epidemia del Coronavirus.

Luego de la detección del primer caso de COVID-19 en un paciente recientemente arribado desde Italia, consultamos al profesional acerca de cómo puede ser el desarollo futuro de la enfermedad en Argentina. “Por ahora tenemos un solo paciente aislado y todos los contactos de ese paciente conocidos están en seguimiento y si ninguno de estos pacientes desarrolla coronavirus, en dos semanas nos podemos quedar tranquilos. Pero también hay otras personas que están llegando, así que vamos a tener que seguir haciendo lo mismo en cada caso que vaya llegando con fiebre desde el exterior, y pòr ahora hay como 10 casos sospechosos en evaluación pero por suerte los primeros resultados han sido negativos”, dijo Sued.

En relación a si las medidas de prevención adoptadas por el país son suficientes y efectivas, Sued opinó que “estamos en alerta y de momento pareciera que el protocolo que hemos implementado en Argentina está funcionando bien. Los casos se están identificando, pero como en cualquier parte del mundo la cosa es dinámica. En Italia y en Irán se descontroló, pero en otros 70 países lograron controlarlo, así que esperamos estar más cerca de eso”.

“Lo critico a nivel global es tratar de evitar las infecciones encadenadas y que se siga prolongando la transmisión”

Analizando el caso de China que dió comienzo a la epidemia, Sued fue optimista: “China está muy bien y hoy los nuevos casos son muchos más afuera que dentro de China, que tiene el 10% de la población mundial. En enero y febrero había 4000 casos nuevos cada día y hoy solamente se están reportando 120 casos nuevos cada día. Esa caída brusca de la cantidad de casos nos da optimismo de que realmente con el aislamiento puede evolucionar bien”

En el estado de Israel se impusieron medidas muy restrictivas y no está aún claro si todas ellas son necesarias. “Imponer aislamientos obligatorios a personas que no tienen síntomas es complejo porque la gente no lo va a poder respetar porque todo el mundo que viene del exterior de vacaciones y vuelve se tiene que reincorporar en el trabajo, y a los que están realmente enfermos que son los que se tienen aislar, va a ser complicado que los organismos, empresas y escuelas los toleren, o va a haber gente que va a mentir que está bien y va a ir a trabajar igual, y ese es el problema de imponer restricciones tan extremas” argumentó el director de investigaciones clínicas de la Fundación Huésped.

En las farmacias ya se nota el faltante de alcohol en gel y aumentaron de precio o escasean los barbijos. “Claramente hay una respuesta muy exagerada y hay una paranoia que tenemos que tratar de ayudar a bajarla. El tema del alcohol en gel está bien, se puede reemplazar con agua y jabón corriente, con que uno se lave cuidadosamente las manos 20 segundos es suficiente”. y agregó que “los barbijos son solamente para las personas que tienen fiebre y tos, y para los médicos que atienden a esas personas. Usarlos es contraproducente incluso, porque esta demostrado que el virus puede entrar por los ojos y tener un barbijo en la cara hace que uno se toque mucho más veces la nariz”, concluyó Sued.

