“Lo que sucede en Formosa lo siento como un campo de concentración”

Las violaciones a los Derechos Humanos en Formosa continúan y los políticos, como el Senador formoseño José Mayans y el Jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, lanzan frases dolorosas para todos los argentinos, sobre todo; para los formoseños.

Radio Jai dialogó al respecto con Luciana Minassian, abogada y docente de la UBA.

Al ser consultada por lo que sucede en Formosa, la letrada sentenció: “Lo siento como un campo de concentración y también haría un paralelismo con los datos de las cuarentenas, pero no con China por la falta de información, creo que en Formosa debemos tener el mismo problema. Cuanto habrá que nosotros desconocemos y está sucediendo, tal vez hay que esperar que esta situación termine de alguna manera y que el secretario de DDHH y Cafiero terminen con esto, yo lo veo como una agenda política para correr la vista hacia alguna otra cosa, que puede ser lo que pasa con (el ex vicepresidente) Boudou, hay otras cosas que se están escondiendo, pero repito – lo siento como un campo de concentración – “.

Al ser notificada sobre las diferencias entre un campo de concentración y lo que sucede en los centros de aislamiento en Formosa, Minassian respondió: “No necesariamente mataban gente, también la tenían torturada. La comparación no me parece fuerte porque estás torciendo la voluntad de la gente. No se hasta que punto se puede comparar con un preso que en este momento están liberados, pero a mi me parece aberrante la falta de información”.

“No me parece exagerada la comparación. Los campos de concentración, si la gente sobrevivía, hacían experimentos y no hablo de la Shoá, hablo del Genocidio Armenio que estaban haciendo experimentos con tifus. Esto de alguna manera es un experimento – ¿Cuándo llevas a alguien que tiene un pcr negativo lo dejas ahí adentro y se contagia, que diferencia hay? –“.

Por otro lado, Luciana Minassian dejó en claro lo que piensa acerca de los dichos de los funcionarios oficialistas: “Los dichos de Cafiero y Mayans me parecieron aberrantes en todo sentido. A mi me da la sensación de que cada día se juega un poco a tantear hasta donde aguantamos los argentinos. Un día prueban con el derecho de la propiedad, como fue el tema de los campos y ahora se juegan a estas horrorosas declaraciones.

La Constitución está en plena vigencia, no hay un Estado de Sitio declarado y hay que tener un poco en cuenta lo que son las cuarentenas en los otros países. Habrá que ver en que medida hay una imputación a los funcionarios porque por ejemplo, está el caso de la chiquita que falleció en Santiago del Estero. Yo creo que puede haber determinada consecuencia penal por no haber dejado al padre circular. No es tan sencillo, más allá de que tal vez necesiten al Doctor Sabsay en este momento, nosotros desde nuestro espacio podemos decir que esto realmente es una tortura para la gente, trato de compararlo con otras cuarentenas, en Armenia no se veía un barbijo, no se veía nada por la situación de guerra”.

“Hay agendas instaladas que tratan de hacer cosas en la cabeza de la gente. Se tocan temas y se colocan en agenda de modo que resultan una aberración, pero por supuesto que los DDHH no pertenecen a nadie, pertenecen a todos, es el bien común. Me parece que en este momento no existen mucho, pero desde el oficialismo están tratando de hacerlo remontar. Así como en épocas antes de las elecciones presidenciales, yo notaba que pasaba esto. Se elije el foco de la población para correrla de otros temas, entonces, por más aberrante que nos parezca, tenemos que mirar lo que están tapando”.

“Que organismos internacionales de DDHH se preocupen es una demostración de que amnistía en un principio intentó dar su opinión y la quisieron correr y después tuvieron que ver para hacer un peso y contra peso para combinar lo que se estaban apropiando, versus lo que se estaba denunciando, llevado a la justicia puede tener graves consecuencias, la sociedad está monitoreando esto, pero hasta que punto puede tener injerencia en modificar lo que se está haciendo desde arriba”.

