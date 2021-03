Condena a Nicolas Sarkozy: “El dossier estaba vacío”

El lunes sorprendió la noticia por la que, Nicolas Sarkozy de 66 años, que fuera presidente de Francia de 2007 a 2012, había sido declarado culpable de haber intentado obtener en 2014, informaciones confidenciales que lo concernían de un magistrado de la Corte de Casación, en el juicio conocido como “el caso de las escuchas” o “Caso Bismuth“.

Para conocer detalles sobre esta condena, conversamos con Rita Garzon, oriunda de Salta, Argentina, quien reside en Paris hace 35 años.

Rita confirmó que el expresidente de Francia había sido condenado a tres años de prisión, pero que ya esa condena no existe porque fue apelada rápidamente; que “su abogada, Jacqueline Lafont no esperó ni 24 horas”, que defiende la posición de Sarkozy, alegando que eso ha sido una injusticia, por diferentes motivos. El primero de ellos, porque se trata de una escucha de una conversación privada entre el expresidente y su abogado, Thierry Herzog, quien también había sido condenado a cinco años de inhabilitación para ejercer su profesión, condena que quedó sin efecto tras la apelación.

Garzón explicó que Sarkozy consideró “injusta” la situación puesto que han extraído información de conversaciones privadas, de manera ilegal, durante muchísimos meses. “Tal es así que la abogada Lafont, no había tenido datos sobre que se estaba investigando a su cliente, que descubrió de lo que se trataba, al mismo tiempo que los periodistas presentes, en momento de la audiencia”, subrayó.

Por otra parte, Rita señaló que “el dossier estaba vacío”, ya que solo presentaba indicios y no pruebas contundentes que pudieran inculparlo por corrupción, ya que esos indicios, pueden ser elocuentes con respecto a algo, pero solo de modo interpretativo.

Sobre cuál sería la intención de acusar al expresidente, Rita contó que, durante su presidencia, el exmandatario quiso intervenir en la Justicia, politizarla. La Justicia es independiente, pero que también dentro de ella, hay posiciones políticas diferentes, y que lo prueban, entre otras cosas, afiches encontrados en la sala de descanso del Palacio de Justicia, de imágenes de burla hacia el expresidente.

Acerca de si el fallo tiene una intencionalidad política, consideró que será la Corte Suprema quien se pronunciará al respecto, y que, el exmandatario francés afirmó que estará dispuesto a llegar a la Corte de Casación y hasta la Corte Europea para denunciar lo que está sucediendo, lo que considera una persecución, “un hecho grave y un peligro para la democracia”.

Por CL/RJ

