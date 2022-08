Atentado en Jerusalem: Testimonio del chofer del colectivo

Daniel Kanievsky, conductor de Ómnibus de la línea 3 de Egged, víctima de un atentado terrorista en Jerusalem el domingo por la madrugada, comentó a los oyentes de Radio Jai cómo vivió el ataque.

“Yo trabajaba el día sábado, empecé a las 8 de la noche después de que terminó el shabat […] Salí de Binianei Jaumá, un lugar pegado a la estación de autobuses, es un recorrido circular que llega hasta el Kotel Hamaaravi y vuelve” relató el entrevistado. Poco antes de la 1:30 hs, “llego al Kotel en la última vuelta, llego [con el ómnibus] vacío, y suben 15 personas, todos religiosos. Salgo de ahí y la próxima estación es la Tumba de David. Estaba muy oscuro y había muchísima gente esperando el autobús”.

“Cómo había mucha gente, no era muy seguro que todos iban a poder entrar en el autobús, entonces todos se aprietan uno atrás del otro para entrar. Cuando estaban ya los últimos subiendo, en la puerta del medio se escuchan cinco disparos”. “Fue un momento en el que la gente entró en pánico, 40-50 personas estaban ahí adentro, todos se tiran al suelo” remarcó; “Ya había gente sangrando”

“Yo me doy vuelta del volante […] y veo que todo el mundo está gritando, hay mucho pánico”. Inmediatamente, Kanievsky intentó resguardarse a él y al resto de las personas que se encontraban en el interior del vehículo “pero el autobús no me responde; miro por los retrovisores y veo que hay una rampa, que es como una tabla que se saca para que puedan subir con silla de ruedas, que alguien la bajó y no la volvieron a subir”. Tras conseguir que un pasajero levante la rampa, consigue arrancar el colectivo y avanzar algunos metros”.

Sin embargo, al avanzar pudo ver por el espejo retrovisor “dos personas mutiladas en el suelo fuera del colectivo”. En consecuencia, Kanievsky relató: “Abro de vuelta la puerta y alguien levanta a la mujer que estaba ahí; el otro hombre que estaba mutilado abajo no daba señales de vida […] me moví tres cuatro metros y ya veo que viene una moto del Magen David Adom [Cruz Roja israelí]”.

“Si alguien hubiera estado armado, quizás se hubiera podido evitar lo que pasó después”, reflexionó. “Estuve en el ejército, pero no pasé una cosa así, porque acá estás en una situación de impotencia porque al estar sin arma no podes hacer nada, lo único que podes hacer es insultar”.

Escuche la entrevista completa a Daniel Kanievsky en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

