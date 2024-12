En un video de propaganda de Hamás, el rehén Edan Alexander le ruega a Trump que presione para llegar a un acuerdo

El grupo terrorista Hamás publicó el sábado un video de propaganda que muestra señales de vida del rehén Edan Alexander, de 20 años, en el primer video de este tipo en meses.

La familia de Alexander permitió que el vídeo se publicara en los medios israelíes.

El vídeo, de tres minutos y medio de duración, no tiene fecha, aunque Alexander afirma que lleva detenido más de 420 días. De ser cierto, se habría filmado esta semana.

Alexander, ciudadano estadounidense, es un soldado que se encontraba estacionado cerca de la Franja de Gaza la mañana del 7 de octubre cuando fue tomado prisionero por Hamás, junto con otros 250 rehenes. Hamás también mató a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, durante ese ataque, que desencadenó la guerra que el ejército israelí está librando contra Hamás en Gaza.

Alexander nació en Tel Aviv, creció en Tenafly, Nueva Jersey, y se unió a Golani como soldado solitario después de graduarse de la escuela secundaria en 2022.

En el vídeo, Alexander, de aspecto demacrado, se identifica y pide al gobierno israelí que lo devuelva a casa. En la segunda mitad del vídeo, Alexander habla en inglés y pide a la administración entrante de Trump que trabaje por su liberación.

Alexander, hablando directamente con el primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo que está “decepcionado” de que el gobierno haya “descuidado” a los rehenes que permanecen en cautiverio.

“No nos descuiden. Queremos volver a casa”, añadió. “El miedo y el aislamiento nos están matando. No nos olviden”.

The family of Edan Alexander authorizes the release of the video published by Hamas terror organization this evening (Saturday).

“The shocking video of Edan, an American-Israeli citizen, is definite proof that despite all the rumors – there are living hostages and they are… pic.twitter.com/gJcSv8LAtE

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) November 30, 2024