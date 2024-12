Modo vida, capítulo 35: Mario Vivino

Ex gerente de desarrollo humano Ex vice rector de la Universidad de la Plata Ex profesor titular de Derecho Laboral en la UCA Ex presidente del Movimiento Scout de Argentina Reflexiona sobre el mundo de trabajo y la seguridad social ¿Por que trabajamos? ¿Hacia que mundo vamos? El salario universal , la pobreza generalizada , la desocupación , el trabajo informal , la dignidad del trabajo en un mundo donde se es viejo a los 40 o los 5O y se vive hasta los 80 o los 90 Acumular experiencias y acusa 86 orgullosos años de vida . Una entrevista sin desperdicios

