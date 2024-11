“En el Líbano no habrá alto el fuego ni tregua” Israel Katz

En una reunión con el Foro de Defensa General, el recientemente nombrado ministro de Defensa Israel Katz, enfatizó la política de Israel con respecto al Líbano:

“Las advertencias y las poderosas actividades llevadas a cabo por las FDI y los órganos de seguridad contra Hezbollah y la eliminación de Nasrallah constituyen una imagen de victoria y la actividad ofensiva debe continuar para aumentar y empeorar las capacidades de Hezbollah y obtener los frutos de la victoria”.

“En el Líbano no habrá alto el fuego ni tregua” compartió, continuaremos atacando a Hezbollah con todas las fuerzas hasta que se logren los objetivos de la guerra. Israel no aceptará ningún acuerdo que no garantice el derecho de Israel a imponer y prevenir el terrorismo por sí solo y cumplir los objetivos de la guerra en el Líbano, desarmar a Hezbollah y retirarlo más allá del río Litani y devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares.

