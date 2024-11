Exrehenes de Hamás narran su cautiverio en Sudáfrica en medio de temor – Arnold Garber

En una entrevista en Radio Jai, Arnold Garber, corresponsal en Sudáfrica, compartió detalles sobre el reciente evento organizado en Johannesburgo, donde dos mujeres, Noga Argamani y Morá Stela Yanai, exrehenes de Hamás, compartieron sus desgarradores testimonios ante una comunidad judía preocupada por su seguridad.

El evento, organizado por “The Base” y el Keren Kayemet LeIsrael, congregó a cerca de 1.600 personas, quienes fueron testigos de la valentía de estas mujeres al narrar su experiencia tras ser secuestradas por el grupo terrorista. Sin embargo, por razones de seguridad, el lugar del evento no se hizo público hasta dos horas antes de su inicio. “La comunidad judía en Sudáfrica se enfrenta a un clima de tensión constante, y es mejor prevenir que lamentar”, comentó Garber.

Durante su relato, Garber destacó la dureza de la situación en Sudáfrica, donde los exrehenes no solo enfrentaron el horror del secuestro, sino también el desafío de compartir sus historias en un entorno que, aunque solidario dentro de la comunidad judía, no se encuentra eco en el resto de la sociedad sudafricana. “En Sudáfrica, no hay mucho interés en escuchar a las víctimas de Hamás”, explicó Garber, refiriéndose a la falta de apoyo mediático y político fuera del ámbito judío. A pesar de este silencio, Garber resaltó la fortaleza de la comunidad judía local, que sigue mirando y resistiendo los desafíos. “La comunidad sigue adelante, demostrando la fuerza y ​​la resiliencia de un pueblo que siempre ha estado en pie de lucha”, afirmó.

La comunidad judía de Sudafrica está compuesta por unas 50.000 almas y la musulmana entre 700.000 a un millón. Se piensa que un 10% de los musulmanes pertenecen a una corriente radical y potencialmente extremista.

Además, Garber subrayó el temor a posibles actos violentos en Sudáfrica, especialmente por la creciente influencia de grupos musulmanes radicales. A pesar de la hostilidad hacia Israel de algunos sectores del gobierno sudafricano, especialmente durante la administración anterior, Garber destacó el cambio reciente en la política local. “Con la reciente coalición política, la actitud hacia Israel ha mejorado, lo que ha reducido la hostilidad hacia la comunidad judía”, comentó, añadiendo que, aunque persisten desafíos, la situación es menos grave que antes de marzo cuando fueron las elecciones.

El testimonio de los exrehenes de Hamás es un recordatorio de la resiliencia del pueblo judío, tanto en Sudáfrica como en todo el mundo. “A pesar de todo lo vivido, seguimos aquí, seguimos luchando”, fueron sus palabras finales, marcando un mensaje de esperanza y resistencia frente a las adversidades.

