Macron se impone ante Le Pen y promete dar respuestas a la cólera de los franceses opositores

Macron, actual jefe de Estado, ha ganado con un 57,13% de los votos, frente a 42,87% de Le Pen, según las primeras estimaciones, superando en 14 puntos a su rival y con más de cuatro millones de votos de diferencia.

“Sé que muchos no me han votado por mis ideas, sino para bloquear a la extrema derecha. Por eso quiero decirles que soy consciente de que este voto me compromete para los próximos cinco años” dijo Macron en el reciente discurso ante la multitud que festejaba.

El PM Naftalí Bennett, el canciller Yair Lapid y varios diplomáticos israelíes saludan la victoria de Macron: “Buenas noches para Francia, Europa y el mundo”

Políticos israelíes elogiaron la inminente victoria del presidente francés Emmanuel Macron sobre su rival de extrema derecha Marine Le Pen en las elecciones presidenciales del país este domingo.

“Felicitaciones a mi amigo Emmanuel Macron por su reelección como Presidente de la República Francesa. Bajo su égida, no tengo ninguna duda de que los lazos entre Israel y Francia seguirán fortaleciéndose”, escribió Bennett adjuntando una foto con Macron

“Felicitaciones a mi buen amigo Emmanuel Macron que fue elegido para otra presidencia de Francia. Macron es un líder importante del liderazgo del centro mundial y un verdadero amigo de Israel. Seguiremos trabajando juntos y fortaleciendo la cooperación entre nuestros países” escribió Yair Lapid en hebreo francés e inglés arrobando al mandatario.

Benny Gantz, ministro de defensa elogió la victoria y calificó a Macron como “un líder audaz en la comunidad internacional”. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, tuiteó sus “más cálidas felicitaciones” a Macron en francés y agregó que espera continuar fomentando la “hermosa relación” entre París y Jerusalén.

Los medios locales y las encuestadoras de los canales de televisión esperaban que Macron ganara entre el 57,0 y el 58,5 por ciento de los votos en comparación con Le Pen con entre el 41,5 y el 43 por ciento. Esto representó un mayor margen de victoria de lo que se esperaba antes de la votación del domingo, pero también fue la mayor participación de votos que un candidato de extrema derecha haya recibido en Francia.

