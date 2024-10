Buscando respuestas

En la columna de hoy, voy a analizar el antes del 7 de Octubre de 2023, que seguramente plantea muchos interrogantes y explicaciones, ¿cómo fue posible que ocurriera?, y lo primero que viene a mi mente, son dos frases, una es, “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, y la otra, “quién no aprende de los errores del pasado, estará condenado a repetirlos en el futuro”, y particularmente la segunda, me parece que está más cerca de explicar y entender lo acontecido el 7/10, tal como a continuación lo expondré.

La Guerra de los Seis Días, en 1967, condicionó la estrategia militar de Israel, de manera que todo el esfuerzo en materia de Defensa, se centró en potenciar el poder aéreo, y en modernizar y aumentar las unidades blindadas, invirtiendo cerca del 75% del presupuesto del sector, en detrimento de las unidades de infantería y de artillería, y esa decisión se pagó seis años más tarde, en la Guerra de Yom Kippur, 1973.

A esto, se le sumó por un lado, una sobreestimación de las propias capacidades, tal como lo expresó, el 9 de agosto de 1973, el entonces Ministro de Defensa, Moshe Dayan, cuando en la Escuela de Oficiales dijo, “nuestra superioridad militar es el doble resultado de la debilidad árabe y de nuestra fuerza”, una apreciación anterior al 6 de octubre de aquel año, ciertamente un error, que tras el final del conflicto, en lo que hoy se calificaría de “sincericidio”, la 1er. Ministro Golda Meir reconoció con estas palabras, “subestimé la fuerza del enemigo, sobreestimé nuestras propias fuerzas”.

Pero también, se dio un lamentable incidente en el ámbito de la Inteligencia, ahora se sabe que 14 horas antes, el 5 de octubre a las 04.45 horas AM, un documento clasificado como “Ultra-secreto y Urgente”, informaba de un inminente ataque en conjunto de Egipto y Siria, y que el personal diplomático y asesores soviéticos, y sus familias, que residían en Damasco, eran embarcados en vuelos de regreso a Moscú, sin embargo, el Informe llegó a manos de Meir, Dayan y al general David Eleazar, Jefe del Estado Mayor, sólo 7 horas antes que se produjera el ataque conjunto. ¿Por qué se retrasó la entrega del Informe?, pues existía un enfrentamiento personal, entre el Director del Mossad, Zvi Zamir, y el Jefe de la Inteligencia Militar o AMAN, el general Eli Zeira. Este último, le restó credibilidad al asunto de los diplomáticos soviéticos, información proporcionada por los agentes del Mossad en Siria, lo que reconoció el mismo Zeira ante la Comisión Agranat, con esta palabras, “haber equivocado mi evaluación, y con ese error conviviré toda mi vida”. Cabe aclarar, que la citada Comisión era presidida por el titular del Tribunal Supremo, el Juez Shimon Agranat, que investigó tras la guerra, los sucesos y responsabilidades de la cúpula política y los altos mandos de las FDI y de Inteligencia, pero más allá de los resultados a los que arribó la Comisión, lo que significó el conflicto de 1973, fue un duro golpe al “Síndrome del Triunfalismo”, producto de la Guerra de 1967, y caló hondo en la opinión pública israelí.

Ahora bien, cincuenta años y un día después, en esta oportunidad en Simjat Torá, Israel volvió a ser golpeada, esta vez con un ataque bárbaro y salvaje, perpetrado por la organización terrorista palestina HAMAS, que llegó a penetrar 5 km en el territorio israelí, y en menos de 24 horas, asesinó a 1.200 personas, dejó a más de 3.000 heridas y secuestró a 252 seres humanos, ancianos, adultos, adolescentes y niños, lo que constituyó la jornada más sangrienta desde la Shoa, entonces la pregunta es, ¿cómo fue posible?.

Para encontrar una explicación, voy a dividir la exposición en dos partes, la primera analizando a la organización terrorista palestina HAMAS, pues recordando a Sun Tzu, “debes conocer a tu enemigo para vencerlo”, y en la segunda, analizaré a los estamentos de la Defensa de Israel, y por supuesto, aclaro que descartó las teorías conspiranoides, como que la elite gobernante dejó que sucediera, para llevar a cabo una operación militar de mayor envergadura, a las anteriores realizadas en Gaza, para hacerse con su control, como así también, no voy a tratar la especie periodística, que asegura que la Cancillería de Egipto habría remitido un documento que advertía de un potencial ataque de HAMAS, pues nunca fue negado ni admitido por el gobierno israelí, y sólo me centraré en lo fáctico.

En principio, considero que HAMAS fue subestimado en cuanto a la capacidad y eficacia de su estructura de Inteligencia, poseían sus propias torres de vigilancia, sus propia dotación de drones que análogamente a los israelíes, obtenían valiosa información y monitoreo sobre instalaciones y movimientos de las FDI, pero quizás más importante para los mandos de HAMAS, lo constituyó, la fuente de información proporcionada por sus agentes encubiertos, que diariamente ingresaban a Israel, aprovechando los aproximadamente 15.000 gazatíes, que en un 90% de los casos, lo hacían por trabajo, fuese ocasional o permanente.

De esta manera, esos agentes encubiertos realizando tareas en el sector construcción o en el ámbito agrícola, que ambas tienen la característica, que pueden ir rotando de lugares según las necesidades laborales, y esta movilidad les permitió no sólo observar o escuchar, sino hasta fotografiar, por ejemplo, en trabajos en una obra cercana a una estación de policía o de una unidad militar, o entrar a un kibutz para labores agrícolas, y a este factor humano, debemos agregar las informaciones suministradas por Teherán, recogida de la vigilancia satelital iraní, que le facilitó a HAMAS tener un detallado cuadro de situación de todos los elementos que hacen a la seguridad y defensa israelí.

Una prueba de lo aquí señalado, es el secuestro por parte de las FDI, una vez comenzada la operación militar en Gaza, de archivos digitalizados que contaba HAMAS, donde aparecieron, direcciones, números de celulares y hasta cuentas bancarias, de más de 2.000 miembros de las FDI y de la Policía Nacional, que le facilitó información relevante, y en cuanto a otras estructuras, infraestructuras y actividades de la organización terrorista, las señalaré seguidamente al abordar a los estamentos de Defensa de Israel.

Es así, que me hago las siguientes preguntas, ¿los Servicios de Inteligencia israelíes, el Mossad, el Shin Bet y el AMAN, estaban mal informados, o desinformados, o se repitió lo de 1973?, ¿es la falla y el fracaso de la inteligencia y la seguridad más grave, en lo que lleva de existencia el actual Estado de Israel?, algo que intentaré responder o explicar.

Comencemos reconociendo que Israel tiene una infraestructura en los sectores de Inteligencia y Seguridad, de las mejores y más eficientes del mundo, cuenta con tecnología de punta para el espionaje electrónico, acceso a todas las redes y dispositivos de telefonía celular y de otro tipo, la utilización de drones para vigilancia aérea, vigilancia satelital, todo lo cual le posibilita monitorear en tiempo real, lo que acontece dentro de la Franja de Gaza, sin olvidar el factor humano, por un lado informantes, y por otro, propia fuerza, la Unidad femenina de las FDI que cumplen servicio en las torres de vigilancia, levantadas a lo largo de la frontera.

Precisamente, la Unidad femenina señalada, destinada a las tareas de vigilancia desde las torres, informaron en tiempo y forma, antes del 7/10, sobre el incremento de actividades, algunas inusuales de grupos gazatíes, como ser, entrenamientos de combate –a pleno día-, en instalaciones militares ubicadas a sólo 2,5 km de la frontera, levantadas en el 2018, que incluso poseían réplicas de blindados israelíes, como ser un Merkavá IV, también observaron simulacros de toma de puestos de observación, el avistaje de drones que se acercaron a unos 300 m. del muro fronterizo, y las torres de la Unidad, más al sur, observaron el uso de parapentes y maniobras utilizando topadoras para derribar vallas o abrir muros, agregando que dichas torres de vigilancia, tienen un campo visual de hasta 20 km al interior de Gaza.

Sin embargo, parece ser que sucedió algo similar al 73, los Mandos Superiores de la citada Unidad, le restaron importancia al Informe, pero si esto constituye una grave falla de Inteligencia, veamos cómo se subestimaron antecedentes, algunos similares. En el 2014, durante la Operación Margen Protector, la inteligencia militar israelí, a través de informantes, interceptaciones electrónicas e imágenes satelitales, más de los dichos de militantes de HAMAS hechos prisioneros, tomó conocimiento de un Plan de Ataque Sorpresa, que se había programado llevar a cabo con cientos de elementos terroristas, fuertemente armados y que utilizarían más de una decena de túneles, y el objetivo de la operación era, causar la máxima cantidad de bajas, civiles y militares, si, 9 años antes del 7/10, a lo que podemos agregar un dato más grave, en la citada Operación, se logró la captura de un alto operativo de HAMAS, Mohamad Kadara, quién en su interrogatorio, reconoció que ya en el 2010, se había seleccionado más de una docena de milicianos, adiestrados en el uso de parapentes, los que se entrenaron en este tipo de irrupción aérea en Malasia, como así también, otro grupo especializado para incursiones anfibias.

Esta última táctica, llevada a cabo el 7/10 por HAMAS, a diferencia de la de los parapentes, prácticamente fue un fracaso, pues la mayoría de los elementos terroristas fueron neutralizados por la Marina y la Unidad Shayetet 13, sólo lograron ingresar al territorio israelí, unos ocho, que fueron eliminados o tomados prisioneros.

De lo reseñado, se puede asegurar que para el 2018 al 2023, la Inteligencia israelí, conocía los planes y los vectores de ataque, entonces, en conocimiento de esto, y si las prácticas y actividades de HAMAS, se efectuaban año tras año, y si el personal de la Unidad de Vigilancia informó cada año de esas circunstancias, quizás es una razón, por supuesto equivocada, de no haber tenido en cuenta el Informe elevado, considerando que sería lo mismo que se informó en años anteriores, en los que no se materializó ataque alguno, sin embargo, en el año 2022, la Unidad 8200 de la Inteligencia Militar, redacto un Informe con el nombre clave “Murallas de Jericó”, de 40 páginas, donde advertía y detallaba como se iba a desarrollar un ataque aéreo y terrestre del HAMAS, tal como se dio el 7/10.-

Por su parte, ¿qué pasó con los informantes gazatíes dentro de la organización terrorista?, pienso que hay dos respuestas, una sería que aquellos por temor a ser descubiertos y sufrir las represarías tanto ellos mismos o sus familias, no informaron, la otra es, que tuvieron conocimiento de la materialización del ataque, cuando ya se encontraban en los túneles, y toda comunicación resultó imposible.

Pero sigamos con el análisis, y ahora debo apuntar a un error estratégico, por un lado, en las bases militares, por el caso de Unidades blindadas, los vehículos estaban agrupados pero sin sus dotaciones, sólo con un mínimo para uno o dos blindados, por otro lado, y algo similar con el error cometido en el 73, se sobreestimó el factor tecnológico a lo largo de la frontera, y se subestimó el factor humano, la Unidad de Vigilancia, y no le dieron crédito a un ataque de la envergadura que realmente tuvo, descartándolo, y enfocados en los ataque aéreos de HAMAS desde Gaza, con los habituales misiles y cohetes, y esto condicionó a la población de los kibutz, que no tenían un protocolo ante un ataque terrestre importante, sólo el protocolo para los ataques de misiles, que consiste en ir a refugiarse a habitaciones de seguridad o sótanos, lugares donde muchos fueron asesinados, y además, debemos tener en consideración, que la fecha elegida por la organización terrorista palestina, no fue aleatoria, pues aprovecharon la festividad de Simjat Torá, con guardias reducidas por permisos, razón por la cual, en los primeros momentos del ataque, sólo llegaban a unos 300 los jaialot y jaialim en los puntos críticos, donde fueron superados por los atacantes, muchos de ellos fueron asesinados y algunos tomados como rehenes y conducidos a Gaza.

Finalizando la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes: 1) se subestimó la estructura de inteligencia y la capacidad de HAMAS, en cuanto a utilizar sus combatientes en una acción militar convencional, 2) se sobreestimó la infraestructura de seguridad y defensa, en desmedro del Informe de la Unidad femenina de Vigilancia y de la Unidad 8200 de la Inteligencia Militar, 3) se incurrió en serios fallos de contrainteligencia, tanto respecto con la red de Informantes en Gaza, como sobre la actividad de los agentes encubiertos de HAMAS dentro de Israel, 4) una falla en la visión estratégica y diplomática, pues de acuerdo a los Informes anuales, desde el 2018, se tenía conocimiento de los preparativos de una operación terrestre por parte de HAMAS, que pudo haberse ejecutado con anterioridad al 2023, sin embargo, el contexto diplomático regional, que posibilitaba un Acuerdo entre Israel y el Reino Saudita, actuó como detonante para la consumación del ataque del 7/10, para evitar la consolidación de un bloque anti iraní, y 5) de igual forma, a lo que sucedió en 1973, tras la Guerra de Yom Kippur, una vez finalizado el conflicto tanto con HAMAS, con Hezbollah y con Irán, se debe constituir una Comisión Investigadora, encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, para determinar las responsabilidades que les cupo a los miembros del gobierno, a los estamentos de las FDI y del sector de Inteligencia. Estas reflexiones buscan poner sobre la mesa, los datos fácticos que posibilitaron la peor matanza de judíos desde el Holocausto, sin entrar en la discusión política, y como aporte para explicar y entender los eventos del 7/10, pues todo tiene un tiempo bajo el sol, ahora es el tiempo de luchar, mañana el tiempo de las respuestas, por eso para terminar he elegido una frase de unas de las figuras de la Escuela Realista de las RR.II., Carl von Clausewitz, de su obra “De la Guerra”, publicado póstumamente en 1832, “La planificación minuciosa es esencial en un conflicto, pero también debemos ser flexibles y adaptarnos a la circunstancias, pues el conflicto es una actividad en constante evolución y cambio.”.-

