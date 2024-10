Este año 5785 que recién inicia ha tenido la feliz coincidencia que cada miércoles, el día de esta columna, ha sido vísperas de una fecha central en el Luaj, el calendario hebreo con el cual manejamos nuestra vida judía. Fue Rosh Hashaná hace dos semanas, fue Iom Kipur hace una, y hoy es Sucot.

En una semana será Simjat Torá. Y con ello, será #Oct7 otra vez. En cada ocasión hemos tenido la feliz oportunidad, casi un consuelo en tiempos duros, de compartir con la audiencia de esta Radio de Vida, Radio Jai. Es un privilegio doble: tener la oportunidad y tener un oído sensible al otro lado del río.

El año que terminó y el que se inicia se confunden en un abrazo apretado: no tanto como para que uno ahogue al otro, pero no tan laxo como para que perdamos la noción de lo que nos une. Como dice la canción de Zvika Pik Z’L, ‘muere Av y muere Elul y con ellos muere Tishre’ (https://open.spotify.com/intles/track/7IWtwb4ffSlxcyWeq4XIok?si=07621ccc2a08429). Este año que pasó y este año que comienza han muerto, literalmente, demasiados; y metafóricamente, muchos hemos muerto un poco, un rato.

En las próximas semanas estaremos ausentes. Nos toca volcarnos a nuestros afectos más cercanos que están tan lejos (historia de judíos en todos los tiempos) y resulta difícil comprometerse a un horario y sobre todo, a una entrega que valga el tiempo del oyente. Porque en definitiva uno estará llenando otros espacios de su corazón; sería abusivo convocarlos para no tener mucho qué decir.

No obstante, el derrotero nos llevará, si todo sale bien, a Israel. Tal como pintan hoy las cosas, creo que jamás aterrizamos en Israel como imagino este próximo aterrizaje; y no me refiero al aspecto aeronaútico del mismo, sino a cómo uno mismo desandará la icónica rampa del aeropuerto Ben-Gurión en medio de un estado de guerra como no habíamos atravesado desde 1948; salvando las diferencias.

Será todo un desafío. Los tiempos que nos toca vivir lo son.

En la medida que la oportunidad surja, la situación amerite, y el material merezca, estaremos conectando con la audiencia de Radio Jai desde allí. Si no sucede, nos volveremos a encontrar de una orilla a otra del Río de la Plata y seguramente habrá material de sobra para compartir.

Mientras tanto, deseamos a todos Jag Sucot Sameaj y un Simjat Torá que, sin perder su esencia milenaria, nos permita a todos honrar a los muertos, los rehenes, y a nuestros hermanos en Israel en un año triste como pocos.

Nos encontramos al regreso. Am Israel Jai veKaiam!

