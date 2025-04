“Sobreviví a Malvinas y salvé a un compañero”: el regreso de un soldado judío a la historia que lo marcó para siempre

Norberto Allami Kachani, excombatiente de la Guerra de Malvinas y miembro de la comunidad judía argentina, revivió su experiencia en el conflicto, recordando los momentos más duros que enfrentó junto a sus compañeros. En una conversación con Radio Jai, relató cómo fue convocado nuevamente al servicio militar en abril de 1982, después de haber recibido la baja meses antes. “Nos citaron sin decirnos a dónde íbamos, pero sabíamos que no presentarse significaba ser considerado desertor y la pena era la muerte”.

El 13 de abril llegó a Malvinas, donde vivió en condiciones extremas de frío y hambre, en medio de una gran desinformación. “Nosotros no sabíamos nada, solo escuchábamos una radio uruguaya, pero la incertidumbre era total”. En los últimos días de la guerra, participó en intensos combates en Monte Longdon, donde salvó la vida de un compañero herido. “Me quedé solo con él, el sargento desapareció. Le dije: ‘Te cargo’, y aunque no tenía fuerzas, logré sacarlo en medio de los tiros y llevarlo hasta un lugar seguro”.

A más de 40 años de la guerra, Norberto regresó a Malvinas para cerrar un ciclo que lo marcó para siempre. “Pasé seis horas en el lugar donde combatí y sentí que pude cerrar esa etapa. La guerra me hizo crecer de golpe y me enseñó a valorar la vida de otra manera”. Además, destacó que la comunidad judía no acompañó lo suficiente a los soldados judíos que participaron en el conflicto y lamentó que muchos veteranos no recibieron apoyo psicológico ni reconocimiento en los primeros años tras la guerra.

Su testimonio es un reflejo de la resiliencia y el compromiso de quienes debieron enfrentar la adversidad en la guerra. “A los 19 años era un niño tratando de sobrevivir en la guerra, pero hoy tengo una familia, nietos, y sé que la vida fue más fuerte”.

Escuche la entrevista completa para conocer su historia en primera persona.

