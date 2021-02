Falta recaudar el 20%: Solidaridad “Durante el parto hubo momentos en que temieron que mi hijo o yo no fuéramos a sobrevivir”

Radio Jai se comunicó con Maia Balter, ciudadana israelí, quien dio detalles acerca de una recolección de fondos que está realizando debido a una discapacidad muy particular que padece desde el parto de su hijo.

“Hace ocho años tuve a mi hijo mayor y por una complicación se me rompió la cadera”, contó. Y agregó: “Pasé dos operaciones y no tuvieron éxito. Es un caso único en el mundo que no está reportado en ningún lugar ni en ningún libro de medicina, por lo tanto todos los tratamientos que me hicieron fueron intentos de ayudarme pero lamentablemente no lo lograron y quedé en silla de ruedas”. Todas estas dificultades fueron durante el parto y posterior al mismo.

También comentó que “fue un parto muy complicado” y que “hubo peligro de vida para ambos”. “Durante el parto, hubo momentos en que temieron que mi hijo o yo no fuéramos a sobrevivir”, completó.

Si bien el niño creció sano y sin dificultades, a Balter le notificaron la imposibilidad de volver a quedar embarazada por las complicaciones que casi le cuestan la vida en el primer parto. “Todo el sistema nervioso está afectado, entonces no me recomiendan ni siquiera entrar en un embarazo porque tampoco sabemos cuales van a ser las secuelas para mi cuerpo”.

Por lo tanto, la única opción para volver a ser madre es alquilar un vientre. “Aquí en Israel está autorizado el alquiler de vientres, y lo queremos hacer con una pareja aquí, aunque es un proceso muy costoso porque hay que pagar de forma privada todos los tratamientos y darle algo a la mujer que nos ayuda”, aseguró Balter. Sumado a esto, ninguno de los sistemas médicos cubre la parte del tratamiento.

El monto que deben acumular para dentro de 30 días es de 100 mil dólares, de los cuales ya juntaron el 40 por ciento. La gente que esté en condiciones y pueda ayudarlos lo puede hacer a través de una plataforma virtual. “Se llama Get Back Israel, ya que aquí acostumbran a subir todo tipo de proyectos sociales y privados, y la gente para donar entra y pasa el link a sus amigos para que cada uno aporte de la manera que pueda para ayudarnos a realizar el sueño”, indicó Balter.

El link para realizar donaciones está en Get Back Israel en el proyecto llamado Maia Balter. Finalmente, concluyó: “La gente realmente nos está abrazando muchísimo, pero necesitamos otro abrazo más”.

