Israel ataca objetivos en el sur de Siria

Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo varios sitios en el sur de Siria el miércoles por la noche, según informaron medios estatales, en el último de una serie de ataques contra instalaciones vinculadas a Irán.

Según los medios sirios, el ataque afectó a sitios en los Altos del Golán y el Aeropuerto Internacional de Damasco. El sitio de noticias al-Arabiya informó que una base militar que alberga al 165º Batallón del ejército sirio, que supuestamente ha sido utilizado por Irán para almacenar armas, también fue blanco del ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel se negaron a comentar sobre los ataques nocturnos, de acuerdo con su política de no confirmar ni negar sus operaciones en Siria, salvo las lanzadas en represalia por un ataque del país vecino al norte de Israel.

No se informaron heridos en los ataques, pero se causaron daños, dijo el medio de noticias estatal sirio SANA.

Según SANA, los ataques israelíes se llevaron a cabo tanto con misiles aire-tierra disparados por aviones de combate como con misiles tierra-tierra.

Los ataques en el Golán sirio aparentemente apuntaron a sitios conectados con Irán y su aliado, el grupo terrorista Hezbollah, de quien Israel dice que ha establecido una base de operaciones en el área de Quneitra con la ayuda del ejército sirio, a pesar de las garantías del aliado de Siria, Rusia, de que mantendría a las fuerzas iraníes alejadas de la frontera. Esta ha sido un área de gran preocupación para las FDI, que al parecer han atacado posiciones de Hezbollah y escondites de armas en el Golán muchas veces a lo largo de los años.

Los ataques al aeropuerto de Damasco probablemente estuvieron vinculados a la llegada de al menos dos aviones de carga iraníes a Teherán más temprano en el día, lo que indica que el objetivo eran los envíos de armas iraníes.

El ejército sirio intentó interceptar los ataques entrantes y disparó misiles antiaéreos contra los aviones de combate israelíes, informó SANA, compartiendo imágenes de video de las defensas aéreas disparadas al cielo nocturno.

Aunque el medio de comunicación estatal se jactó de que el ejército sirio interceptó la mayoría de los misiles entrantes, como lo hace en casi todos los ataques israelíes, los analistas de defensa generalmente ven estas afirmaciones como alardes vacías. Sin embargo, las imágenes de video del ataque parecían mostrar al menos una interceptación exitosa de un misil entrante.

Horas antes, el grupo terrorista Hezbollah disparó misiles antiaéreos a un avión no tripulado israelí que volaba en una misión de reconocimiento sobre el sur del Líbano. Las FDI dijeron que el vehículo aéreo no tripulado no fue alcanzado y completó su misión según lo planeado.

Teniendo en cuenta la cantidad significativa de planificación requerida para un ataque como el que se informó el miércoles por la noche, era poco probable que el ataque fuera una respuesta israelí al fuego antiaéreo más temprano en el día.

Las FDI han lanzado cientos de ataques en Siria desde el comienzo de la guerra civil en 2011 contra los movimientos de Irán para establecer una presencia militar permanente en el país y los esfuerzos para transportar armas avanzadas que cambian el juego a grupos terroristas en la región, principalmente Hezbolá.

El ataque nocturno del miércoles se produjo poco más de una semana después de que, según informes, Israel atacara un sitio cerca de la ciudad de Hama en el noroeste de Siria.

Se desconoce la naturaleza del objetivo en el ataque en las horas previas al amanecer del viernes pasado. Según los informes, Israel ha bombardeado sitios relacionados con los supuestos esfuerzos de producción y transporte de misiles de Irán en el área de Hama anteriormente.

Según el medio oficial de noticias estatal sirio SANA, una familia de cuatro personas murió durante el bombardeo, al que se refirió como “agresión israelí”, y al menos tres casas resultaron dañadas en las afueras de Hama.

En los últimos meses, según los informes, las FDI han intensificado sus ataques aéreos contra objetivos vinculados a Irán en toda Siria, creyendo que era poco probable que Teherán tomara represalias de manera significativa, ya que espera negociar con la administración del presidente estadounidense Joe Biden.

Se espera que la Casa Blanca de Biden adopte un enfoque más conciliador con Irán que su predecesor en el tema nuclear, pero al mismo tiempo, los analistas israelíes no anticipan que el presidente de Estados Unidos buscará evitar que el estado judío golpee objetivos militares iraníes en Siria.

Los funcionarios israelíes, incluido el Jefe de Estado Mayor de las FDI , Aviv Kohavi , también han emitido amenazas contra Irán en las últimas semanas y advirtieron contra el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear.

Fuente: Times of Israel

