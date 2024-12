El hombre como enemigo de sí mismo

Hace una semana compartíamos con ustedes la situación bélica en Siria y el avance de grupos yihadistas contra las tropas de Assad y sus cómplices Irán y Rusia. También señalábamos que la cabeza del avance contra Assad era el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham y su líder Abu Mohamed al Golani. En un total de 12 días al Golani tomó Alepo, Hama, Homs hasta que llegó a Damasco. Y allí se encontró con la huida de Irán, de Hizbollah, de Rusia y de la familia Assad, refugiada en Moscú.

Empecemos por recordar quien es en realidad al Golani. Hombre de Al Qaeda, intenta cambiar su imagen (no sus creencias) alejándose tanto que hasta esta semana ya usa su nombre real: Ahmad al-Sharaa. Desde la provincia siria de Idlib, al-Golani o al Sharaa instauró la autoridad propia y de su grupo y trató de mostrarse como verdadera oposición a Assad. Pero una cosa es oponerse, lo cual es obvio porque lo quería derrocar, y otra distinta, es mostrarse diferente en cuanto a fanatismo, brutalidad y dogmatismo.

Cuando ya CNN lo entrevistó apenas conquistó Alepo, allí su barba estuvo recortada y usó un elegante traje muy occidental. Al Golani o al Sharaa formó en 2011 el Frente Nusra por encargo de Al Qaeda para atacar a Assad dentro de Siria y fue entonces que Estados Unidos declaró al Frente Nusra como terrorista, algo que no se ha borrado, así como tampoco esa calificación a su líder. En su primera entrevista en 2014, Al Golani mantuvo su rostro cubierto, diciéndole a un reportero de la red qatarí Al-Jazeera que su objetivo era ver a Siria gobernada bajo la ley islámica y dejó claro que no había espacio para las minorías alauíes, chiíes, drusas y cristianas del país. En 2016, Al Golani mostró su rostro al público por primera vez en un mensaje de video que anunciaba que su grupo cambiaba su nombre a Jabhat Fateh al-Sham —el Frente de Conquista de Siria— y cortaba sus lazos con Al Qaeda. Un año después, su alianza se volvió a renombrar como Hayat Tahrir al-Sham — que significa Organización para Liberar Siria — mientras los grupos se fusionaban, consolidando el poder de Al Golani en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Con su poder consolidado, Al Golani puso en marcha una transformación que pocos podrían haber imaginado.

Reemplazando su atuendo militar por camisa y pantalones, comenzó a abogar por la tolerancia religiosa y el pluralismo. En 2021, Al Golani tuvo su primera entrevista con un periodista estadounidense en PBS. Vistiendo una campera, con el cabello corto peinado hacia atrás, dijo que su grupo no representaba una amenaza para Occidente y que las sanciones impuestas contra él eran injustas.

¿Po qué le ha resultado relativamente tan cómodo a al-Golani o como se llame observar sin esfuerzos desmedidos la desaparición de la bestial dictadura de Assad? Porque, aunque Assad haya tenido dentro de Siria a tropas y armas de Hezbollah, Irán y Rusia, a nadie en el mundo le importó los millones de desplazados, los cientos de miles de asesinados, los depósitos de armas químicas, las cárceles con miles de muertos vivientes, y, al contrario, había que ver cómo recibían en su momento a Assad en Venezuela o Brasil o China. La semana pasada señalábamos la hipocresía política fundamentalmente de la ONU mirando las barbaries de décadas de la familia Assad desde la tribuna. Pero la hipocresía no es un ejercicio casual. Macron dijo esta semana que el “régimen de barbarie ha caído al fin”. ¿Al fin de qué? ¿Del silencio para no tener otro problema con Rusia o con Irán? La ministra de RREE de Alemania Annalena Baerbock escribió en redes sociales que se terminó una “eternidad de atrocidades perpetradas por Assad”. ¿Cuándo hizo algo para disminuir las atrocidades? ¿Piensan darle la mano a al-Golani porque usa traje? Assad se fue muy tranquilo a Moscú sin que cayera sobre él siquiera media orden de arresto de la CPI, una oficina que una vez quiso ser una Corte Internacional en lo penal.

Dentro del contexto donde no hay certezas de quien tiene el poder real en Siria, y donde ahora se verá si la cortan o no en rebanadas mientras Turquía ya está aprovechando para atacar y matar a los kurdos y apoderarse de un trozo de la torta, el Consejo de Seguridad se reunió hace dos días, y emitió este comunicado: “El Consejo de Seguridad de la ONU concluyó sin avances significativos su reunión de urgencia, solicitada por Rusia, para abordar la situación en Siria tras el derrocamiento del expresidente Bashar al Assad. “Creo que el Consejo estuvo más o menos unido en cuanto a la necesidad de preservar la integridad territorial y la unidad de Siria, de garantizar la protección de los civiles y de conseguir que la ayuda humanitaria llegue a la población necesitada. Básicamente, eso fue todo”, aseguró el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una rueda de prensa posterior a la sesión. Si Rusia, invasora y agresora de Siria por años pide una reunión en eso que todavía se llama ONU es para que suceda todo lo opuesto a lo que dice el comunicado. No va a llegar ayuda humanitaria, por lo menos en el corto plazo, los civiles estarán a merced de la fobia de los yihadistas, y ya lo están comprobando los cristianos y otras minorías, y va a seguir operando la ley de la selva. El representante de Assad en la ONU Koussay Aldahhak dijo que se queda en Nueva York para “mantener las instituciones del estado sirio”. Y lo dijo muy serio, y peor aún, lo escucharon. ¿Qué instituciones pudo tener una dictadura que no fuera su propio dictador y sus soldados represores y asesinos? ¿Qué instituciones espera que instale un grupo salafista? Pero Aldahhak sabe que tiene respaldos en Nueva York tanto de Irán como de Turquía y Rusia. Además, mientras Turquía invade Siria, e Irán y Rusia huyen, el trío ha encontrado un culpable. La semana pasada decían que al-Golani avanzaba gracias al respaldo de un complot de Israel y Estados Unidos. Ahora como ya eso no les funciona, buscaron la condena de ONU a Israel por entrar en Siria y ocupar todo el Monte Hermon.

Es cierto que se firmó un acuerdo entre partes en 1974, un año después de la Guerra de Yom Kipur, que Israel se quedaba en los Altos del Golán y Naciones Unidas se ocupaba del resto de la zona desmilitarizada de 234 quilómetros. Al desaparecer la ONU del lugar, y previendo que lo tomara alguno de los grupos terroristas de al-Golani, Israel entró al Hermon y antes, le informó a la ONU.

Guterres otra vez incumple y miente. Si ONU mantuviera la seguridad en el área desmilitarizada, nada pasaría, pero Guterres habla de más y no cumple sus obligaciones. NI Estados Unidos ni Israel han estado dispuestos que los enormes depósitos de armas químicas y de las otras que poseía Assad como obsequio de sus guardianes cayeran en manos de quienes puedan finalmente hacerse del poder en el enorme hueco vacío que hoy es Siria. Mientras tanto, es Rusia la que llama al Consejo de Seguridad mientras sigue asesinando civiles en Ucrania.

Los casi 300 lugares llenos de armas que han sido destruidos en 48 horas esta semana en Siria no eran depósitos secretos. Todos sabían que ahí estaban porque además no eran propiedad real de Assad sino de los invasores ocupantes que las utilizaron no sólo para combatir a los focos de resistencia sino para generar escenarios de guerra fundamentalmente con Israel. ¿La ONU pretendía entregar eso a al Golani o pedir acaso que alguien se lo enviara a Irán por correo?

Pero, así como todo fue notorio por décadas y permitido con el mayor descaro, también había otras barbaries dentro de territorio sirio que los empleados que dicen trabajar en organizaciones que presuntamente luchan en defensa de los derechos humanos, sabían y conocían muy bien. Pero, para denunciarlo había que enfrentarse a los Ayatolas y a Putin. Así que hicieron silencio. Nos referimos ahora como un solo ejemplo de muchos a la llamada prisión de Sednaya (un centro de tortura y muerte) que las tropas yihadistas abrieron esta semana. Esta prisión tenía lugar para no menos de 20 mil personas. Entre 2011 y 2016 ya los organismos “humanitarios” conocían que habían sido asesinadas 17.723 personas, y que además de todos los castigos también hicieron un crematorio para deshacerse de los cuerpos. Hoy, grupos de DDHH sirios buscan documentos que los ayuden a encontrar datos de 140 mil desaparecidos. Todo ello llevará años y probablemente sólo se logren resultados muy parciales. Identificar medio millón de muertos escapa a lo racional.

Pero a esas cifras, a esa destrucción física, se llega con permisividad. Imposible olvidar un sábado de tarde en el que se anunció que el entonces presidente de los EE. UU. Obama iba a trasmitir algo grave porque en Siria decían “se habían cruzado todas las líneas rojas”. Claro, Assad usaba armas químicas sin pudor. Y no pasó nada. Era 2015.

Calculemos cuántos muertos y desplazados se siguieron sumando después en estos últimos 9 años. Europa no respaldaba a Obama, faltaba menos. Así que Siria y los sirios siguieran bajo Rusia e Irán. Y ahora, que los monstruos ya no tienen la careta puesta, la única resolución que intentaron hacer esta semana fue recriminar a Israel por cuidar su frontera, su seguridad y a sus ciudadanos.

