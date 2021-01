Cuando sos complaciente y no alcanza

Permito que otras personas me controlen.

Me angustia cuando tengo que decir que no porque no soporto el enojo de los demás.

Si el otro se enoja, me rechazará y hasta podría vengarse.

Me preocupa complacer y que me aprueben

No estoy bien si no me aprueban, me paralizo, la tristeza y la sensación de fracaso me invade.

En definitiva los otros toman el control de mi vida y mis.decisiones dependen del humor de los demás.

Necesito ser ” bueno”

Todo esto es demasiada carga, se lleva tu energía, tu alegría y la decisión de elegir, equivocarte y que nadie te reprenda por esto.

Se dice que uno elige su camino pero , a veces, cuesta elegir porque aprendimos , crecimos dentro de relaciones de dependencia.

El otro sabe más que vos!

Podés reconocer esto que te pasa para entrenar como en un gimnasio y adquirir herramientas, estrategias para cambiar y sentirte dueño de tus elecciones.

*Silvia Vajnenko es Lic. en Psicología, especialista en Terapia de pareja y sexología, Terapia Cognitiva, Mediación Familiar, asesora a diversas empresas y es Miembro de la Asociación de Terapia Cognitiva Argentina ATCA.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.