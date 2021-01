En el Día Internacional de la Depresión, Radio Jai habló con Georgi Weil, egresado de la Facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Psiquiatría, acerca de la impacto que tiene la depresión en la gente: “Existe un conjunto de situaciones que llamamos ‘depresión’ pero son diferentes entre sí, y la verdad es que todos los días del año desde hace ya muchos años, la depresión tiene una presencia importante en nuestras vidas. Las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud hablan de cerca de un 4% de la población mundial con algún tipo de depresión, lo cual habla de una número importantísimo”.

Si bien aún se desconoce el incremento de personas deprimidas por la cuarentena, Georgi aclaró: “La Facultad de Psicología tiene un observatorio que va siguiendo mes a mes, haciendo una trazabilidad de los casos que son planteados y seguidos”. Por otro lado, Weil agregó: “En este momento son cuadros en donde presuponemos que irrumpe la depresión, pero se trata de una desorganización en función de la pandemia, del confinamiento y de la pérdida de la rutina habitual”.

Además, el psiquiatra pudo contar distintas situaciones: “Los seres humanos tenemos una tendencia a tomar distancia de aquello que no nos gusta o que no podemos metabolizar y eso se llama negación. La negación significa que “yo considero que eso a mí no me afecta”. Por lo tanto, si no me afecta y no lo veo, no existe. Y es el primer punto la depresión tiene tanta intensidad de sufrimiento dentro del individuo”.

Para finalizar, Georgi Weil explicó la importancia de las experiencias que vive cada uno: “la tristeza forma parte de las experiencias que todos los seres humanos tenemos. Yo le pongo mucha atención a aquella persona que frente al fallecimiento de un familiar, no entra en proceso de duelo, y voy a buscar qué es lo que se esconde detrás de ese duelo”.

