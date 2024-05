“Los estudiantes pro palestinos no entienden lo que significa Hamas para los Estados Unidos”

El Dr. en Educación y especialista en pedagogía del holocausto, analizó en Radio Jai las similitudes y diferencias entre las manifestaciones pro palestinas violentas en las universidades norteamericanas y los comienzos del nazismo en los años ´30 en Alemania. “Quisieramos que no nos lo recordara, pero es inevitable” lamentó Sinay.

“El 7 de octubre pensé que se acabaría el antisemitismo y quedaría claro quien es la victima y quien el victimario, pero no sucedió”. Sinay no puede entender, según sus dichos, que es lo que no está claro, y menos en Estados Unidos, donde a pesar que muchos de esos jóvenes no habían nacido o eran muy chicos, parecen no saber o no haber leído acerca de lo que les sucedió el 11 de septiembre de 2001.

“La diferencia más grande que tenemos entre los inicios del nazismo y el presente, es que los judíos no solo tenemos un ejército, tenemos un estado, con grandes aportes y logros que hemos dado al mundo, pero volvemos a lo de siempre, el antisemitismo es irracional” expresó.

consultado acerca del fenómeno de las universidades, fue categórico:” muchos están confusos o son ignorantes, y tienen una ceguera moral, pero detrás de ellos hay una organización antisemita patrocinada y armada no me cabe duda”.

Escuche l aentrevista completa con el Dr. Mario Sinay.

