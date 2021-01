¿Qué postura tomará Biden en relación a Israel y a América Latina?

En el día de la culminación del mandato de Donald Trump, y la asunción del presidente número 46 de los Estados Unidos, el politólogo Fabián Calle recorrió algunos de los temas que la nueva administración enfrentará durante su período.

En relación a la política que el nuevo presidente desarrollaría para el medio Oriente, Calle expresó que “cree que lo que Joe Biden va a hacer a nivel estético o discursivo será mostrar un nivel menor de alineamiento con Netanyahu o con el gobierno israelí, pero en lo sustancial no tiene mucho margen para volver al acuerdo con Irán del 2015. Netanyahu y el gobierno de Israel han mandado mensajes en las últimas semanas, de que si Estados Unidos cae en algún nivel de ingenuidad con respecto al programa nuclear iraní, no va a dudar en atacar probablemente en conjunción con Arabia Saudita y sus nuevos aliados del Medio Oriente”.

Las grandes contiendas políticas y económicas están vinculadas a dos grandes potencias. “En lo sustancial algunas cosas no van a cambiar. Los demócratas tienen un trauma psicológico con que Rusia desde el 2016 está metido en la política interna, y no pudieron procesar la derrota de Hillary Clinton”. Y explicó el analista que “el lugar donde Biden va a tener que demostrar que mira más allá de la punta de los zapatos, es darse cuenta de que Rusia no es el enemigo estratégico de los Estados Unidos, el enemigo estratégico es China. El mejor negocio que hace China es mantener a los Estados Unidos peleando con un enemigo que ya fue. Rusia es un país que tiene menos PBI que Brasil, Italia o Canadá, un arsenal inmenso, pero no es un actor que le dispute las grandes ligas a Estados Unidos”.

En referencia a lo que puede esperarse acerca de la relación del gobierno demócrata y América Latina, Calle opinó que “la gente del equipo de Biden tiene bastante claro que la política exterior argentina en los temas claves no la maneja el presidente. El tema Rusia, China, Cuba y Venezuela pasa por el Instituto Patria, y se dan cuenta que Alberto Fernández tiene un espacio relativamente amigable para dialogar con Estados Unidos, pero para ellos lo importante es que se hace con respecto a los rivales. No veo mucho margen para que la administración Biden se haga ilusiones respecto a la Argentina, ya que no es un actor de equilibrio”.

Agregó asimismo que “la persona que tiene el poder en la Argentina (la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), es la que asume sinceramente, o estéticamente, o retóricamente por traumas personales de ella, que Estados Unidos ya fue, y que el eje ahora pasa por China, Rusia, Cuba, Angola. Obviamente no va a poder haber ninguna política exterior estructurada, seria hacia Estados Unidos. “Aquí se hizo un discurso en los últimos meses, por propaganda o ignorancia, de que Biden era una especie de socialdemócrata casi bolivariano. Para los que seguimos la política de Estados Unidos, Biden nunca fue la izquierda del partido demócrata, y de hecho se enfrentó con Sanders y siempre representó el centro o centro derecha del partido, no usualmente ligado a las minorías a las que se acercó en los últimos tiempos. Por eso lo buscó Obama, por representar el voto blanco obrero de clase media demócrata. Biden ha sido muy duro con el tema de la inseguridad ciudadana, duro con liberar presos y pro británico”, indicó el experto..

“Biden fue el senador americano más pro británico durante la guerra de Malvinas, y fue condecorado por la Reina de Inglaterra por su lealtad y apoyo militante a Gran Bretaña, pidiendo inclusive un ataque militar de Estados Unidos a la Argentina. Biden es Biden, y no lo que ellos inventaron. Las personas que tienen el poder en la coalición tienen una retórica que a fuerza de repetición los discípulos terminan creyendo, de que Estados Unidos ya fue. Obviamente esa gente ahorra en dólares, sus hijos estudian inglés, las mejores universidades están en Estados Unidos, que también maneja el FMI, y las redes sociales en las que insultan a Estados Unidos son americanas. Esa dirigencia tiene una disociación entre ese diagnóstico fatalista del destino americano, y lo que verdaderamente es” concluyó Fabián Calle.

DS/ Redacción Radio Jai