“Hay situaciones que lo único que hacen es acrecentar la desigualdad, y eso es gravísimo”

Las autoridades educativas de las distintas provincias están terminando de definir el inicio de las clases para el ciclo lectivo 2021 con modalidades combinadas, medidas de distanciamiento social y protocolos sanitarios, frente a la pandemia de coronavirus, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada jurisdicción. En la mayoría de los distritos, las clases comenzarán en marzo con modalidades que combinarán la presencialidad y la educación a distancia.

Tamara Vinacur, especialista en educación y exdirectora ejecutiva de la unidad integral de evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, fue entrevistada por Radio Jai para que comentara las posibilidades reales de la vuelta a clases y en qué condiciones se harán.

“Me parece que a lo largo de este año, debido a la pandemia, hubo una serie de situaciones que todos tuvimos que atravesar y adaptarnos de la mejor manera. Existieron ciertos desafíos específicos que se plantearon para el sistema educativo”, expresó la entrevistada, acerca de todos los retos que tuvo la educación en un año lectivo tan particular.

“En primer lugar, cuestiones que tenían que ver con cómo garantizar cierta continuidad de los aprendizajes en un contexto donde los chicos no están pudiendo ir a la escuela; en segundo lugar, era analizar como del otro lado los docentes y directivos iban a acompañar en la tarea de educar, sobre todo cómo iban a hacer para identificar aquellos logros y dificultades de los chicos; cada colegio tuvo que lidiar con eso y aprender a adaptarse”.

Explicó el objetivo primordial que surgió en el 2020 para los directivos: “El principal desafío es el nivel secundario, porque ya de por sí veníamos teniendo dificultades para garantizar que los chicos empezaran y terminaran el nivel secundario, en un contexto donde se necesita mirarlos más de cerca para que se comprometan”.

Vinacur mencionó que “hay situaciones que lo único que hacen es acrecentar la desigualdad y eso es gravísimo”. Según la especialista hay ciertas estimaciones de la CEPAL que destaca que van a aumentar la cantidad de jóvenes en el mercado informal. Existen algunos datos que no se pueden medir de momento, en primer lugar porque no terminó la pandemia y segundo al no poder volver el ciclo lectivo, no se sabe cuántos estaban realmente participando o si les ha quedado el conocimiento que se les ha enseñado.

Dio su punto de vista sobre las declaraciones del gobierno nacional: “Me parece que cuando desde el gobierno nacional se expresa esa voluntad de garantizar la vuelta a la presencialidad y que esto haya sido reafirmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seguramente nos encontremos frente a un escenario distinto del que nos encontrábamos en marzo del año pasado”.

Por FB/RJ

