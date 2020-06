“En Italia se aplico la cuarentena inteligente, algo que en Argentina paso muy poco y es un error gravísimo”

Italia fue el primer país más afectado por el coronavirus después de China, y por varios meses fue el centro de la pandemia. Ahora todo eso quedó atrás. Se levantó el confinamiento y las actividades vuelven paulatinamente a la normalidad. Con un saldo de más de 34 mil muertos y casi 240 mil infectados, Italia es el país número 9 de mayor cantidad de contagiados. Guido Gazzioli, es corresponsal italiano en Buenos Aires, y en diálogo con Radio Jai analizó la situación italiana y argentina.

“En Italia ya están saliendo de la pandemia y esto sucede por dos razones: la primera es que se ha aplicado una cuarentena inteligente junto con controles masivos y la segunda, como dicen muchos infectólogos italianos, el virus que ha llegado en el mes de febrero desde Alemania y no desde China, ha bajado muchísimo su potencial, es decir, circula pero no puede provocar estados clínicos graves”, explicó.

Esto mismo sucede en España y en otros países europeos. Si bien se han detectado nuevos rebrotes en algunos lugares como por ejemplo en Italia y Alemania, son casos de pequeños pueblos donde de golpe se registra gente afectada. Lo importante es que el número de muertos ha bajado drásticamente y el número de curados ha subido significativamente. “Actualmente en Italia el número total de los infectados activos es de 18.600 personas que comparado con la totalidad de los infectados desde el comienzo del virus, es un número muy bajo”, aseguró Gazzioli.

“Muchos dicen que la razón de la salida no es por el calor, sino que normalmente un virus tiene un ciclo de vida de 90 días, vida en la cual puede ser peligroso para el ser humano y luego su potencial baja hasta llegar a la normalidad. Todos saben que el corona siempre existió, pero antes no era peligroso”.

Con respecto al impacto económico de la pandemia en Italia, el corresponsal explico que allí “se aplico la cuarentena inteligente, algo que en Argentina paso muy poco y es un error gravísimo”.

El daño a la economía italiana se estima en alrededor de 680 mil millones de euros, una cifra impresionante. La unión europea estableció fondos para ayudar a la economía de los países más afectados. Además, debido a la cuarentena inteligente, hoy en Italia se puede ir a cualquier lugar sin problemas pero con la distancia adecuada y el barbijo. “Las actividades han vuelto paulatinamente a su normalidad”, dijo y agregó: “Se ha establecido una cadena de solidaridad con créditos a largo plazo en los rubros más afectados, como la moda. Y esto permite a todos volver a la normalidad sin tener graves problemas”.

La cuarentena inteligente está basada en el concepto de que no se puede mantener a la gente encerrada, porque de hacerlo, la economía se bloquea por completo y después volver a la normalidad resulta muy difícil. En Italia, luego de dos meses de cuarentena, se reanudaron las actividades paulatinamente y la vida volvió a su normalidad inclusive la presencia del turismo que es muy importante.

“Las actividades fueron bloqueadas por un tiempo muy chico entonces la economía no ha sufrido cierres masivos como se ve en la Argentina que la cuarentena está llegando a los 100 días. No puedo entender cuál es el sentido de semejante medida porque un estado verdaderamente organizado, en los 3 meses de cuarentena, tendría que haber solucionado los problemas y creado un plan para enfrentarse con la suba del virus. En Italia ahora hay 16 mil infectados y la vida sigue normalmente, inclusive hay regiones donde ya no se usa el barbijo”, finalizó Gazzioli.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente