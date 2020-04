“Hay que cotejar el costo-beneficio de poner en riesgo a toda la sociedad liberando delincuentes”

Alejandro Sarubbi Benitez es abogado penalista. “Como miembro de `Usina de Justicia´, la opinión de toda la agrupación es conocida, estamos lógicamente en contra y personalmente tengo varios argumentos para refutar estas medidas. En primer lugar, la ilegitimidad de tomar a la pandemia como excusa para la liberación, máxime cuando se puede entender que es cierto que existen condiciones de hacinamiento en las cárceles, que estén sobrepobladas y demás, pero eso no quita que la política correcta sea la liberación, sino más bien construir cárceles mejores, mas equipadas y en mejores condiciones”, indicó el letrado.

Sarubbi Benítez argumentó que “existen servicios de salud que están aptos para manejar la situación dentro de las distintas cárceles que están a cargo del servicio penitenciario, no creo que sea la eventual propagación del virus una excusa para liberarlos, insisto mucho en este punto porque adentro de la cárcel, a priori, todavía no se conoce ningún caso, y entonces no habría un justificativo real médico para tomar un medida de este tipo, y segundo porque hay que cotejar también el costo-beneficio, si vamos a poner en riesgo a toda la sociedad liberando delincuentes sería un poco contraproducente cuando digan de cuidarnos en el ámbito de la salud también”.

“Muchas víctimas tienen que soportar que la persona que las agredió física o sexualmente, que mato un familiar, que les robo o demás, viva con prisión domiciliaria a unas cuadras de la casa, lo cual es totalmente inaceptable y no solamente para las víctimas y sus familiares sino para la sociedad toda . En `Usina de Justicia´ hemos hecho la presentación del caso. También es cierto que personajes como Sergio Massa se han comprometido a sancionar a los jueces que no cumplan con esto, y si bien como discurso parece alentador son los hechos lo que marcan la diferencia, mas considerando que es un miembro del oficialismo y a sabiendas de que el presidente avale todo lo que están haciendo con los presos”. expresó.

En relación a las acciones legales iniciadas para tratar de evitar las liberaciones, indicó que “se están haciendo presentaciones ante casación, y la idea es frenar con esta locura que empezó Victor Violini, juez de casación que ordenó la liberación de esta gente y que encima es quien lleva las negociaciones con los presos para acordar los términos que ellos consideran, delirantemente, más razonables para volver a sus casas”.

No deja de sorprender que se negocie una liberación, presionados por actos violentos dentro de las cárceles. “Queda de manifiesto el carácter violento de los reclusos, no voy a generalizar, pero al menos de los que están llevando adelante las negociaciones que son evidentemente violentos. Basta con ver videos e imágenes, incluso relatos que llegan de adentro de los penales, las atrocidades que han cometido son brutales, han matado gente, han torturado guarda cárceles, pero muestra muy bien la connivencia que hay entre el gobierno y esta gente. La idea del gobierno es pasar por alto todos estos atropellos que están haciendo y concederlas la libertad vía prisión domiciliaria igualmente, y también responde a una reforma profunda que se debe hacer en la justicia”, dijo Sarubbi Benitez.

“Aun así, con los informes que dicen que ese delincuente no está apto para volver a la casa, el juez así lo dispone y vuelve a la casa igual. Me consta que es una idea que vienen propagando (el oficialismo) desde el abolicionismo hace ya varios años y están usando esta pandemia como excusa para terminar de concretar su plan que es la liberación de los presos y el cierre de las cárceles”, dijo. Y concluyó: “Siempre estamos a la espera de una justicia que lamentablemente en el día de hoy, siempre está del lado del delincuente, nunca está del lado de la gente honesta, esto es una realidad”.

