Israel realizó su tradicional ceremonia de encendido de antorchas en el 72º aniversario de su independencia

La ceremonia estatal que marcó el cambio del Día de los Caídos al Día de la Independencia comenzó en el Monte Herzl de Jerusalem el martes por la noche.

La ceremonia de encendido de la antorcha se celebró este año de un modo especial por la pandemia ya que no se invitó a ninguna audiencia y el evento fue pregrabado con la participación de los mejores artistas israelíes.

Trece personas de todas las partes de la sociedad israelí subieron al escenario principal y encendieron 12 antorchas junto a los soldados de las FDI.

Carrying the torch for #Israel! This year’s 12 torch lighters for 🇮🇱 #Israel’s Yom Haatzmaut ceremony! #YomHaatzmaut pic.twitter.com/rn2PdUpgaC

— 4IL (@4ILorg) April 28, 2020