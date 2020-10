“Los ultraortodoxos no pueden separar lo que es el ritual de lo que es la gente”

Tras el aumento de los contagios en algunas áreas de la ciudad de Nueva York y el anuncio de las autoridades del cierre de los negocios no esenciales y otras medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus, una ola de protestas de la comunidad ultraortodoxa judía ha sacudido el barrio de Brooklyn. Por esta misma razón nos contactamos con Baruj Zeilicovich, rabino en EEUU, para que brinde un análisis acerca de la situación que se esta viviendo.

Respeto a la lucha entre los utraortodoxos y la policía el rabino expresó: “Fue un enfrentamiento bastante virulento a pesar de que las autoridades han tenido múltiples reuniones con autoridades de estos grupos ultraortodoxos, pidiéndoles que se cuiden”. El perjuicio de este grupo atenta contra toda la comunidad y resulta perjudicial para la mayoría de los judíos del país: ”Aquí hay un problema que empieza a afectarnos a todos los judíos que viven en cualquier parte del país, porque el público en general no ve a los judíos ortodoxos como un grupo separado de todo el cuerpo de lo que sería la minoría judía en el país y eso es algo que lamentablemente, como pasa con toda minoría, basta que un grupo haga algo malo para que todos los demás seamos vistos de la misma manera, hasta Martín Fierro lo dijo ‘Si andan entre gente extraña. Deben ser muy precavidos, Pues por igual es tenido. Quien con malos se acompaña’. No dijo que son malos, sino irresponsables”.

En Brooklyn viven alrededor de medio millón de judíos, la mayoría son ortodoxos, por esta razón Baruj destacó que toda esta cantidad de personas que no se cuidan puede traer un impacto, sobre todo en una ciudad como la de Nueva York, una catástrofe muy grande y comentó que es realmente muy preocupante la irresponsabilidad que tienen.

“Ellos no pueden separar lo que es el ritual de lo que es la gente. ‘La Torá habla de que hay ciertas obligaciones religiosas que pueden ser excusadas, si vas a salvar una vida’ esto lo dijo nada más y nada menos que el gobernador Cuomo de Nueva York, pero aparentemente para ellos viene el ritual primero, antes que la vida”.

Zeilicovich desarrolló por qué razón se encuentran enojados los ultraortodoxos: “Esto se trata también de una guerra que incluso tiene un matiz político. Obviamente no todo el mundo lo lee de esa forma pero existe, porque la gente de estos barrios ultraortodoxos le reclaman a De Blasio, el intendente de la ciudad de Nueva York, por que impone esta restricción de no juntarse más de 10 personas en una sinagoga, pero no aplica la misma ley a los protestantes, a los católicos. ¿Por qué solamente contra ellos? Lo cual no es cierto, porque esta disposición es para todos, esto es contra todo aquello que atente con la salud de las personas”.

Mientras tanto, en las últimas horas, grupos judíos ortodoxos y diócesis de Brooklyn demandaron a Nueva York por restricciones contra el coronavirus. Las demandas contra el gobernador Andrew Cuomo y el estado de Nueva York fueron presentadas después que se implementaran nuevas restricciones para contener los brotes de coronavirus en la ciudad, incluyendo el número permitido de personas reunidas.

Según la demanda presentada por Agudath Israel of America, Cuomo “ha pisoteado” el “derecho constitucional de los judíos ortodoxos al libre ejercicio de la religión”. En una parte señala: la nueva orden ejecutiva del gobernador hace imposible que practiquemos nuestra religión, y realmente no tuvimos otra opción que buscar alivio en los tribunales”.

