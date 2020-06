Muere a los 73 años Yehuda Wachsman, padre del soldado Nachshon, asesinado por Hamás

Yehuda Wachsman, el padre de Nachshon Wachsman, un soldado de infantería de las Fuerzas de Defensa de Israel que fue secuestrado y luego asesinado por terroristas de Hamás en 1994 durante un fallido intento de rescate, murió hoy a los 73 años después de una larga enfermedad. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo elogió como un hombre que “eligió la vida”.

Su esposa Esther dijo que era “un padre devoto, que estudiaba constantemente, un hombre educado”, y contó que “su condición ha empeorado en los últimos dos años, y severamente en las últimas dos semanas. Fue atormentado y ahora está en libertad, pero ha dejado un gran agujero”.

Después de la muerte de Nachshon, sus padres solían dar conferencias sobre cómo sobrellevar la tragedia, así como sobre la crianza de su otro hijo, Raphael, con síndrome de Down.

“Cierto, vi un gran desastre. Mi hijo fue asesinado. Además, vi a mi hijo viviendo con síndrome de Down, que tampoco fue fácil, pero tengo más hijos y Raphael también me da una gran satisfacción y felicidad”, dijo Yehuda el año pasado. “Creo que la vida es una rueda. Nacemos, vivimos, morimos. Estoy en la tercera etapa, así que decidí que era mejor soportar la muerte y no pelear con ella: cuando vengas, bienvenido, pero por favor, no en agonía. No le temo a la muerte, sino a las agonías que la precedieron”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu emitió una declaración de condolencia.

PM Netanyahu: "Yehuda chose life. He educated and taught values, Torah and love of the people and the land. For myself, my wife Sara and all citizens of Israel, I send condolences to Esther and the children. May his memory be blessed.”

— PM of Israel (@IsraeliPM) June 25, 2020