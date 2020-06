El precio del antisemitismo: Chicago no le renueva al Pitu después de sus gestos racistas

Arnaldo González, luego de una extensa carrera, llegó a Chicago con el objetivo de ganarse un lugar en el corazón de los hinchas. Con el correr de los partidos se asentó, comenzó a usar la 10 en su espalda, y fue una pieza clave en varios encuentros complicados. Pero este año ante Atlanta por la fecha 20 de la Primera Nacional, el volante de 31 años hizo gestos antisemitas hacia la parcialidad del Bohemio y entró en el ojo de la tormenta. A los pocos días recibió diez partidos de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. Y el Pitu, a quien se le vence el contrato a fines de junio, no seguirá ligado a la Institución de Mataderos.

Matías Scavino, el secretario general del club que se encarga de los contratos, le contó a Olé que la dirigencia no le renovará al volante: “No va a seguir en el club, es más la idea en un principio era rescindirle en su momento y arranco la pandemia mundial. Incluso luego del partido de Atlanta tuvimos una charla con él para notificárselo”.

Arnaldo González, mano a mano con Olé, contó que está arrepentido por los hechos que sucedieron en Villa Crespo.

-¿Creés que actuaron correctamente con respecto a la sanción que te aplicaron post partido ante Atlanta?

-Soy consciente que yo no estuve bien con los gestos que hice y de la forma en la que me comporté. Está bien la decisión que tomaron ya que no di el ejemplo dentro de la cancha. Lo que si me dio bronca fue que muchas personas opinaron sin saber lo que realmente ocurrió, yo me la esperaba igualmente. Me sentí dolido con algunas críticas porque pienso que estuvieron fuera de lugar, pero creo que en tiempos de redes sociales hay que aceptarlas y mirar para otro lado.

-¿Y qué fue lo que realmente ocurrió aquel día según tu punto de vista?

-Yo estaba pidiendo que expulsen al lateral izquierdo de Atlanta y el árbitro terminó echando a un jugador nuestro. Creía que era injusto y ahí el árbitro me saca la roja, actué en caliente al escuchar los insultos, todo el estadio se me venía encima. Igualmente no me justifico.

-¿En qué momento te diste cuenta que habías cometido un error?

-Cuando llegue solo al vestuario caí. Se acerca la policía y el presidente de Atlanta, instantáneamente les pedí disculpas para que entiendan que lo hice sin pensar, fue una reacción en caliente, no quería actuar así. El clima estaba muy caldeado y decidí hablar con la dirigencia del club, armé un video que lo subimos a las redes sociales para expresarles mis disculpas a los hinchas tanto de Atlanta como a los de Chicago. Cuando me subí al micro para volver a mi casa estaba muy triste.

Con información del diario Olé

