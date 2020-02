“Lo de Kicillof fue un grosero error de cálculo”

El economista Alexis Dritsos explicó en Radio Jai las implicancias de la decisión del pago de la deuda bonaerense que vencía en éstos días con fondos de la provincia y la diferencia con la negociación nacional

“Acá hay como dos modelos claramente manejados y expresados, dos formas de negociar y encarar el problema. El del gobierno nacional que se está moviendo de una manera mucho más diplomática tratando de juntar, consensuar y preparar el terreno, y la manera en la que se manejó Kicillof que fue sorpresiva y muy intempestiva” explicó Dritsos.

El economista manifestó que el creía que había algún dato reservado y que justificaba esa actitud. ” Uno podría llegar a pensar que tenía un as en la manga, porque la apuesta de mandarse de esa manera tan agresiva y con poca preparación fue muy fuerte”, dijo.

Lo cierto “es que pasó de ser una idea estratégica a un error grosero de calculo”, aseguró.

Respecto a la lección que deja éste paso en falso, opinó que ” la lectura que hay que hacer es que no es fácil, y que con voluntarismo y discurso encendido no es la forma de resolver la problemática que estamos enfrentando”.

Axel Kicillof tomó la medida de, sin el respaldo del fondo Fidelity que es el principal acreedor del bono BP21, finalmente pagar con recursos de la provincia el vencimiento de capital de 250 millones de dólares que había intentado diferir al 1 de mayo. En paralelo, anunció que iniciará la reestructuración de la deuda global en divisa extranjera que agobia las finanzas del mayor distrito del país. Sólo este año operan vencimientos por cerca de 3.100 millones de dólares.

La reestrucuturación de la deuda nacional será la que decida el destino de las negociaciones provinciales. “Lo que queda claro es que la maniobra fue totalmente errada y muy a contrapelo de lo que venía trabajándose en la gira del presidente y su ministro de economía”, opinó Dritsos.

Respecto de la “grieta” abierta entre el ministerio de economía de la nación y Kicillof, cabe recordar que el ministro Guzmán “hizo referencia directa a la renegociación del actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires con el Club de Paris cuando ocupó la cartera de economía en el segundo mandato de Cristina Fernández. La diferencia entre ambos equipos económicos es muy notoria” , resaltó el economista graduado en la Universidad de San José en California, Estados Unidos.

Asimismo, la provincia decidió no pagar el aumento a los docentes estipulado por la cláusula gatillo acordada con el gobierno de María Eugenia Vidal, y llamar a nuevas paritarias. Contrariamente a lo que sucedió a lo largo del gobierno de cambiemos, los gremios no anunciaron medidas de fuerza ni planes de lucha a pesar de que se puede inferir que los fondos que no llegarán a los maestros son en parte los que se van a pagar a los bonistas acreedores. ¿Pero cuánto puede durar ésta tregua?. “Los sindicatos deben haber dado una tregua de un trimestre, o cuatro meses, y si sigue habiendo medidas que perjudiquen a los trabajadores tendrán que enfrentar la presión de sus bases” aseguró Dritsos.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente.