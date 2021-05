México: Se desplomó un tramo del tren, al menos 23 muertos y 79 personas hospitalizadas

Ayer por la noche, se desplomó un tramo del tren en la Ciudad de México y dejó un saldo de al menos 23 muertos y varios heridos.

Radio Jai dialogó con Isaac Ajzen, quien dio detalles sobre el tema y explicó cómo funciona el sistema allí.

“El metro tiene varias redes y líneas, esta era la doce que es una de las más recientes que se han construido. Tiene algunos tramos que van por arriba de la ciudad o va sostenido por columnas muy fuertes”. “En México hemos sufrido varios terremotos y puede que hayan sufrido varias de las estructuras”.

Afortunadamente, el accidente ocurrió en un horario no pico, es decir que la formación no iba colmada de gente. “Ayer 10:30 de la noche, lo que son las columnas no aguantaron, se desplomaron y el tren se vino hacia abajo aplastando a uno o dos coches que pasaban por ahí”, relató Ajzen, y agregó: “En cierta manera, es un milagro porque es una línea que transporta a 500.000 pasajeros durante el día, no quiero pensar qué hubiese sucedido con el tren lleno”.

Además, comentó: “Se van a tener que hacer todas las pruebas periciales, de hecho, hoy el presidente en su conferencia de todas las mañanas estuvo acompañado de la alcaldesa de la Ciudad de México y ambos prometieron hacer todo un peritaje”.

El próximo mes hay elecciones en México, y el entrevistado así lo ratificó: “Acá vivimos en una época electoral, estamos a un mes de las elecciones más grandes en cuestión de volumen de candidatos que se van a elegir de diputados y senadores, y esto seguramente se politizará por todos los lados”.

“De los 23 muertos, dos fallecieron rumbo al hospital y hay 79 personas hospitalizadas, de las cuales 5 no fueron identificadas”.

“Lo más destacable fue la parte de la ciudadanía, incluyendo a la comunidad que desplazó uno de sus grupos a la zona que estaban dispuestos a ayudar, rescatar a las personas y encontrar sobrevivientes”. “Hubo gente que les llevó a comida a los familiares de las víctimas y a las personas que estaban haciendo labores de rescate”, cerró.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai