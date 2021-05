Irresponsabilidad social en India frente al covid19

Radio Jai diálogo con Fernando Aguilera, bailarín y director de danza del Imperial Fernando Ballet en Nueva Delhi, acerca de la situación de la pandemia en India.

El entrevistado comienza explicando: “La situación es terrible, pasando por algo muy feo no nos esperábamos semejante desastre. Estamos hablando de un total de veinte millones de personas infectadas, unos cuatrocientos mil contagios diarios y alrededor de unos trescientos mil muertos por día”.

Además, resalta la falta de conciencia entre la población: “Vivo en Nueva Delhi y es lo mismo que en otras ciudades, en todos los Estados la situación es caótica… La gente no toma precauciones, no se usa barbijo o se usa de manera incorrecta, esto sucede sobre todo en las castas más bajas y los más pobres son los que están siempre cometiendo errores porque no están educados y no tienen la responsabilidad de profesionales que entienden la situación y se protegen mucho más”.

“En los mercados al aire libre la gente camina amontonada, uno al lado del otro como si no pasara nada, eso es lo que está provocando la cantidad de contagios diaria en el país”.

“En mi casa tengo empleados domésticos a los que les tuve que decir que se queden en sus casas y no salgan porque era riesgoso para ellos y para mí. Ellos atendían al cartero y al portero sin el barbijo, no entendían”.

“Es terrible escuchar las ambulancias todo el día y el gran problema es que no hay camas disponibles en los hospitales. Muchas veces los pacientes fallecen en el camino o por falta de oxígeno, se me caen las lágrimas de hablarlo”.

“A su vez estamos en época de elecciones y hay muchas manifestaciones sin ningún tipo de cuidado, y lo mismo pasa en festivales religiosos”.

Por otro lado, comenta acerca de cómo las dificultades para vacunarse son incluso mayores para la gente de clases socioeconómicas más bajas: “Hace tres días me di la vacuna y había dos opciones: gratis o pagada. Seleccioné gratis pero no había vacantes entonces tuve que pagar dos dólares, y me puse a pensar que las castas más bajas ni siquiera tienen dos dólares para pagar, entonces tienen que hacer cosas larguísimas para vacunarse”.

Por último, destaca el rol positivo del gobierno a pesar de las problemáticas populares: “El gobernó indio es muy organizado, dan tutoriales por los medios y te enseñan a cuidarte. Cuando haces una llamada telefónica local primero atiende un contestador automático que explica cómo protegerse. En muchos lugares siguen las instrucciones, pero el problema es la gente”.

Por TP/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente

