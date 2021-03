Día Internacional de la Mujer: “Este es un día de reivindicación y de lucha”

Radio Jai dialogó con Ethel Barylka, quien trata temas vinculados con la mujer, dio su punto de vista sobre el avance de la mujer en distintos ámbitos y habló sobre este #8M.

“Este es un día de reivindicación y de lucha”, comenzó, y agregó: “Es triste pensar que a más de un siglo del surgimiento de este día aún tengamos la necesidad de marcarlo, lo cual implica que aún no hemos llegado a la equidad que deberíamos haber llegado”. Si bien hubo muchos logros, aún falta un largo camino que recorrer. “Sin dudas que hay un sinfín de avances en un montón de áreas, pero todavía distan mucho de ser lo que deberían ser”. Los salarios y la inclusión en el ámbito público y político son algunos ejemplos.

Israel ha tenido y tiene mujeres en la ciencia, en el arte y en la política, incluso antes que otros países y, por otro lado, también tiene altas tasas de violencia familiar. “La violencia no distingue ni entre clases sociales ni entre orígenes, es un fenómeno que lamentablemente se da en todos los ámbitos de la sociedad”, afirmó Barylka, y continuó: “Hay diferencias claras entre áreas donde la mujer ha avanzado más y áreas en las que ha avanzado menos, pero igual vemos diferencias”.

Con respecto a la pandemia del coronavirus, indicó que ha empeorado la situación por diversos motivos. “La pandemia no ha ayudado a nada, porque este último año ha exacerbado todo lo que tiene que ver con la violencia, y en el tema económico aquellas que más han perdido el trabajo han sido las mujeres que han tenido que quedarse con los niños que no pudieron ir a la escuela”.

Para que las mujeres puedan celebrar su día, muchos empleadores en Argentina han decidido que no vayan a trabajar. Y aquí surge nuevamente la duda de la igualdad porque el hombre no tiene un día para celebrar, y en ámbito laboral todos deberían ir a trabajar. “Esto es un tema muy local, argentino. No conozco otro lugar donde la patronal de festivo el día para que las mujeres vayan a manifestar”, aseguró Barylka.

Por último, hizo referencia a la ley judía y comentó uno de los temas más graves a solucionar. “Agunáh en la ley judía es aquella mujer que queda en una situación de intermedio en la que no está divorciada ni viuda, y en general se da por la desaparición del marido, o por la negación del divorcio, es decir que el hombre no le otorga el divorcio”, explicó. “Este es una de los temas más críticos que tenemos que enfrentar dentro de la ley judía y ya hace muchos años que los juristas judíos están en la búsqueda de soluciones”. “Hay que ensenarles a las próximas generaciones a evitar estas situaciones porque es como un abuso que le da la Torá al hombre”.

Ethel Barylka Licenciada en Literatura Hebrea y Filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Máster en Judaísmo Contemporáneo

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente