“No hay arreglo, no hay gobierno. Teóricamente desde hace tres semanas están negociando Gantz y Netanyahu, digo teóricamente, porque el anuncio dramático fue un gobierno de emergencia, y un gobierno de emergencia no tarda tres semanas en conformarse”, explicó Itzik Horn desde Sderot, Israel.

¿Y cuál es la dificultad para finalmente lograr ese gobierno de unidad? “Hoy la realidad es que el único problema que existe es el tema de la rotación entre Gantz y Netanyahu. Si Netanyahu acepta la rotación y deja de ser Primer Ministro, automáticamente no puede cumplir ninguna otra función, porque en Israel, a pesar de que no hay Constitución, las leyes dicen que un ministro o miembro del Parlamento que tiene causas pendientes, no puede ejercer ninguna función, con lo cual tiene que ir a juicio y eso es exactamente lo que no quiere que pase. Ya lo han dicho varios analistas estos días, que esta es la verdadera causa por la que no se firma el acuerdo y cada día encuentran alguna otra razón para posponerlo”.

“Algunos círculos del Likud siguen apostando a que haya algunos desertores del lado de Gantz y puedan llegar a los 61 miembros. Hoy el mandato para formar gobierno lo tiene la Kneset, en tanto y en cuanto se encuentre algún miembro que consiga 61 bancas, y que lo sugieran al Presidente para que forme gobierno. Hoy ese número no existe ni para un lado ni para el otro”, aclaró el analista.

“No va a quedar otra, si no hay arreglo, que ir a cuartas elecciones, pero no sé a quién le conviene hoy una cuarta elección, porque estamos con más de un millón de desocupados, con una crisis política, económica y sanitaria muy fuerte, y en las elecciones solo D-os sabe cuál puede llegar a ser el resultado. Tampoco hay nadie que le pueda hacer sombra a Netanyahu, porque inteligentemente, como ya lo hizo en varias oportunidades anteriores, terminó con la única bolsa de resistencia que había, que era Gantz. Hoy no hay ningún líder de la oposición que tenga ningún tipo de arrastre sobre el electorado israelí”, expresó.

“De buena fe Gantz intentó formar un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia, pero en el fondo terminó traicionando a su más de un millón de electores que tuvo y hoy está dispuesto a sentarse con alguien con quien él decía que no se iba a sentar, y no solo él, también Amir Peretz y otros. O sea, hubo un montón de políticos que prometieron una cosa y al final terminan haciendo otra. Si se llega finalmente a formar el gobierno de unidad va a haber muchos enojados en el Likud y en su bloque, pero lo que le importa a Netanyahu -hay que decir las cosas como son- es salvar su pellejo. En el momento que haya rotación, Netanyahu va a juicio”, indicó respecto de la situación en la que el actual Primer Ministro en ejercicio puso a su rival político.

El tema de Gaza y el Hamas no ha desaparecido y hay informaciones al respecto. “Hay negociaciones, por interpósita por supuesto, entre el Hamas e Israel, y el Hamas ya no sabe qué hacer para decir que quiere negociar. Quieren un cambio de prisioneros de seguridad que hay en Israel por los cuerpos de soldados que el Hamas tiene, más dos prisioneros vivos. Por ahora hay contactos no oficiales a través de Egipto, a través de las Naciones Unidas y a través de los rusos”

