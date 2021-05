Radio Jai diálogo con Mariano Aguas, analista político, acerca de los conflictos internos dentro del gobierno y sus consecuencias en la próxima contienda electoral.

“Para decir quien tiene el poder en Argentina habría que recordar cómo se construyó esta alianza entre peronismo y kirchnerismo, que nació como una alianza electoral, en donde una cuota importante de poder estaba provista por Cristina Kirchner, entonces el presidente Fernández fue invitado a esa alianza, la cuota restante de poder correspondiendo a Massa”.

“Vemos que esta alianza electoral está teniendo muchos problemas, más allá del momento difícil en que les toca gobernar, precisamente porque deben tener partes iguales en los esquemas decisorios, entonces eso a veces genera cortocircuitos y delays en las tomas de decisiones, y creo que este asunto entre Basualdo y Guzmán no es sino uno más entre otros. Hay cuestiones de forma que no se aceptan en política y por el otro lado hay claramente una cuestión de pulseada política fundamentalmente por el tema del timing de ajustes en tarifas”.

“Lo más antipático para la coalición de gobierno es que esto se haya ventilado, porque es una cuestión que quieren resolver puertas adentro, porque al hacerse público todos nos preguntamos donde yace el poder y quién manda. La Argentina de los últimos años es una Argentina muy difícil donde han habido coaliciones electorales que al llegar al gobierno les cuesta transformarse en coaliciones de gobierno: en el caso de Macri se blindó en el PRO y en este caso se muestra ineficacia e inoperatividad en muchas áreas como en la vacunación”.

“En el equipo de comunicación del gobierno siempre cometen el mismo pecado, solamente le hablan a su propia tribuna, al que está convencido y los votó… El electorado argentina se divide básicamente en tres secciones: un apoyo al peronismo/kirchnerismo, un apoyo a Juntos por el Cambio y un tercio que fluctúa, al que el gobierno quiere convencer pero su comunicación es muy mala y se han pegado tiros en el pie al meterse con la educación por ejemplo. Como el conflicto con el ministro Guzmán se resolvió mal, retroceden varios casilleros porque parece una bolsa de gatos”.

“El oficialismo también trata de picar en campo ajeno, generando conflicto en la oposición tratando de que la Ciudad, cómo vidriera opositora, salga perjudicada porque también al gobierno le toca gobernar un area gobernada cómo la provincia, algo que el gobernador Kicillof no estaría haciendo del todo bien. Sus acciones para con la Ciudad son más estupidez que odio”.

“Estamos muy lejos para hablar del 2023, porque no sabemos que puede pasar en el medio en un país inestable como es la Argentina. En la elección de este año se ve un voto muy repartido, tal vez haya lugar para terceros partidos pero no creo que varíe demasiado. Tendrán que ver cómo recomponen para la postpandemia porque va a ser durísimo y si no hay buena conducción económica, no se que pasará”.

