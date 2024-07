‘Te casarás en Gaza’: la hermana de una rehén recibe un mensaje escalofriante desde su cautiverio en Hamás

A pesar de su situación, Liri logró enviar mensajes a su familia a través de los rehenes liberados. Instó a su hermana a no cancelar su viaje después de su servicio militar y le advirtió con humor que no tocara sus zapatos.

“Los secuestradores sometieron a mi hermana a un terror psicológico extremo”, reveló Shai Albag en una entrevista el domingo, describiendo las terribles condiciones que enfrenta su hermana Liri Albag en Gaza.

Los terroristas de Hamás dijeron a los rehenes: “Os quedaréis aquí para siempre [en Gaza], os casaréis aquí [con habitantes de Gaza], sois soldados, no os liberarán con vida”.

Shai Albag compartió que estas amenazas son parte de una estrategia calculada para romper el ánimo de los rehenes.

La familia se enteró de la tortura psicológica que sufrieron los rehenes que fueron liberados, dijo la madre Shiri. “Los secuestradores emplearon un terror psicológico extremo”, dijo, ilustrando los horrores diarios que enfrentaba Liri.

A pesar de su terrible situación, Liri logró enviar mensajes a través de los rehenes liberados. Instó a su hermana a no cancelar su viaje después de dejar el ejército y le advirtió con humor que no tocara sus zapatos favoritos.

Shai: “Ella me dijo: ‘Dile a mi hermana que no cancele su viaje después de terminar el servicio militar’. También me dijo: ‘Dile a mi hermana que no toque mis zapatos’, porque sabía que los amaba y que los arruinaría”.

Shira ha denunciado abiertamente la explotación de su hija. Liri se vio obligada a cocinar, limpiar y cuidar a los niños, a menudo sin que le permitieran comer la comida que ella misma preparaba. “Liri fue trasladada de casa en casa y tuvo que encargarse de todo”, contó Shira.

Liri Albag fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre mientras prestaba servicio en el puesto de Nahal Oz. Su familia ha luchado incansablemente por su regreso, y las pruebas de ADN confirman su presencia en Gaza y los testimonios de los rehenes liberados aportan más información sobre sus condiciones.

Su familia no ha recibido ninguna comunicación directa de ella desde noviembre y siguen profundamente preocupados por su bienestar.

Las otras rehenes femeninas secuestradas por Hamás

Liri Albag es una de las muchas mujeres rehenes . Otras rehenes son Naama Levy, Karina Ariev, Agam Berger y Daniela Gilboa. Estas mujeres fueron sometidas a condiciones similares de abuso y explotación. Levy, la nieta de sobrevivientes del Holocausto, fue vista en un video viral de Hamás siendo tratada brutalmente. Ariev fue capturada en medio de un ataque con cohetes y luego fue vista herida en un video de Hamás. Berger, una talentosa violinista, fue secuestrada en pijama y apareció angustiada en las imágenes de sus captores.

Las familias de los rehenes siguen pidiendo que se tomen medidas inmediatas para conseguir su liberación. Se ha instado al gobierno a que dé prioridad a las negociaciones para que los rehenes puedan volver a casa. El padre de Berger hizo hincapié en la necesidad de ejercer presión militar y de negociar, señalando que los rehenes no pueden soportar más su cautiverio.

Fuente: Jerusalem Post

