Netanyahu publica las demandas “no negociables” mientras reanudan las conversaciones por los rehenes

Funcionarios de seguridad y mediadores acusan al primer ministro de sabotear intencionalmente el acuerdo al destacar lagunas en las negociaciones antes de la partida de la delegación a El Cairo y Doha esta semana.

Antes de la partida del equipo negociador israelí para continuar las conversaciones sobre el acuerdo de rehenes en El Cairo y Doha a finales de esta semana, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu presentó el domingo por la noche una lista de lo que dijo eran demandas israelíes no negociables, incluyendo una garantía de que Israel podría reanudar los combates, que debería cumplirse en el caso de una liberación de rehenes y un acuerdo de alto el fuego con Hamas.

La declaración de Netanyahu, en una fase crucial antes de la reanudación de las conversaciones, provocó ira, tanto en Israel como entre los mediadores, y algunos lo acusaron de intentar sabotear el progreso duramente conseguido.

Las renovadas negociaciones tanto en Egipto como en Qatar se producen después de que el grupo terrorista Hamás dijera el sábado que estaba dispuesto a discutir un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra en Gaza sin un compromiso previo de Israel de un “cese del fuego completo y permanente”, rompiendo con la posición que ha mantenido en todas las negociaciones anteriores desde noviembre.

El cambio de postura de Hamás respecto a la propuesta respaldada por Estados Unidos de una tregua gradual y un acuerdo de intercambio de rehenes en Gaza podría potencialmente allanar el camino para la primera pausa en los combates desde noviembre pasado, aunque todas las partes han advertido que todavía no hay garantía de llegar a un acuerdo.

La lista de cuatro demandas presentada por la Oficina del Primer Ministro declaró, en primer lugar, que cualquier posible acuerdo debe “permitir a Israel regresar y luchar hasta que se logren todos los objetivos de la guerra”.

Además, se lee en el comunicado, debe garantizarse que el acuerdo no permitirá el contrabando de armas desde Egipto a Gaza, y tampoco puede permitir “el regreso de miles de terroristas armados al norte de la Franja de Gaza”.

Por último, el comunicado añadió: “Israel maximizará el número de secuestrados vivos que sean liberados del cautiverio de Hamás”.

“El plan acordado por Israel y acogido con satisfacción por el presidente Biden permitirá a Israel devolver a los rehenes sin infringir los demás objetivos de la guerra”, afirma también el comunicado.

Reconociendo el retroceso de Hamas en su demanda de un compromiso israelí inicial para poner fin a la guerra y su regreso a la mesa de negociaciones, la declaración atribuyó el cambio a “la firme posición del primer ministro contra los intentos de detener la operación terrestre de las FDI en Rafah”.

En declaraciones a la AFP el domingo, un alto funcionario anónimo de Hamas confirmó que el grupo terrorista ya no buscaba un compromiso inicial para un alto el fuego completo, y explicó que “ese paso fue evadido, ya que los mediadores prometieron que mientras continuaran las negociaciones [sobre los rehenes, el alto el fuego continuaría]”.

El viernes, Walla News informó que el jefe del Mossad, David Barnea, el principal negociador de Israel, que hizo un breve viaje a Doha ese día para conversar con los mediadores qataríes, había rechazado la demanda de un compromiso escrito de los mediadores con respecto al tema, aunque Axios informó posteriormente que Washington estaba trabajando en una solución al desacuerdo.

Israel ha dicho que todavía hay “lagunas” en la respuesta de Hamás al acuerdo propuesto —cuyos detalles la oficina de Netanyahu pareció publicar en su declaración— pero se espera que todas las partes intensifiquen sus esfuerzos de negociación en los próximos días.

Cumbre de cuatro vías

Un funcionario con conocimiento de la mediación dijo el domingo que se esperaba que el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, visitara Qatar esta semana, y una fuente egipcia dijo que haría una parada en El Cairo.

Durante su visita a Doha, Burns supuestamente mantendrá una reunión a cuatro bandas con Barnea, el jefe de inteligencia egipcio Abbas Kamel y el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.También se espera que Turquía intensifique sus esfuerzos para impulsar un acuerdo, dijo a la AFP el funcionario de Hamas, pero no dio más detalles sobre lo que eso implicaría.

En declaraciones a Reuters bajo condición de anonimato, dos funcionarios de Hamás con conocimiento de las conversaciones dijeron que el grupo terrorista estaba esperando la respuesta de Israel a las enmiendas presentadas, mientras que otro dijo que Israel estaba en conversaciones con Qatar y que recibiría una respuesta en unos días.

Socavando los esfuerzos de tregua

La declaración de la oficina de Netanyahu fue recibida con ira por los funcionarios de seguridad israelíes y los mediadores, quienes, no por primera vez, acusaron al primer ministro de intentar sabotear el acuerdo.

“Netanyahu simula que quiere un acuerdo, pero está trabajando para torpedearlo”, dijo un funcionario de seguridad anónimo al Canal 12. “Está alargando el proceso, tratando de extender el tiempo hasta su discurso en el Congreso [el 24 de julio] y luego el receso [de la Knesset]”.

Según el funcionario de seguridad, no hubo “entusiasmo ni impulso” por parte del primer ministro para finalizar un acuerdo para la liberación de los rehenes, y en lugar de que las discusiones estuvieran motivadas por la urgencia, se basaron en “calumnias y posiciones radicalizadas”.

Una segunda fuente cuestionó el deseo de Netanyahu de “enfatizar las lagunas” en las negociaciones “justo antes de la partida de la delegación”, informó el Canal 12.

El líder de la oposición, Yair Lapid, criticó de manera similar a Netanyahu, preguntando retóricamente cuál había sido el sentido de su declaración.

“Tengo una respuesta al anuncio de la Oficina del Primer Ministro: ¿para qué sirve? Estamos en un momento crítico de las negociaciones, la vida de los rehenes depende de ello. ¿Por qué emitir mensajes tan provocativos?”, preguntó Lapid. “¿Cómo contribuye al proceso?”.

Un alto funcionario de uno de los países mediadores entre Israel y Hamás también acusó a Netanyahu de intentar sabotear el acuerdo.

El alto funcionario, hablando con The Times of Israel bajo condición de anonimato, dijo que la demanda no negociable de reanudar los combates después de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes publicitado por la oficina de Netanyahu afecta el aspecto más sensible de las negociaciones en curso, ya que Hamás está buscando garantías de los mediadores de que Israel no reanudará los combates después de la fase inicial.

El funcionario dijo que los mediadores habían logrado que Hamás abandonara su demanda anterior de un compromiso inicial de Israel de poner fin a la guerra al inicio de la primera etapa del acuerdo.

En lugar de ello, han mantenido un lenguaje relativamente abierto respecto de la transición de la fase uno a la fase dos que permite a Israel sentirse lo suficientemente cómodo como para tener la capacidad de reanudar la lucha si Hamás deja de negociar de buena fe y a Hamás sentirse lo suficientemente cómodo como para que los mediadores impidan que Israel reanude la guerra en lugar de implementar el alto el fuego permanente que es la segunda etapa del acuerdo.

“Declaraciones como la hecha por el primer ministro dañan severamente los esfuerzos por mantener esa ambigüedad”, afirmó el alto funcionario del país mediador.

“No se puede evitar concluir que se están haciendo con fines puramente políticos”, agregó el funcionario, haciendo referencia al deseo de Netanyahu de apaciguar a los socios de la coalición de extrema derecha que se oponen al acuerdo de rehenes en discusión.

El esquema elaborado por Israel para un acuerdo sobre rehenes y una tregua en Gaza que Biden presentó a fines de mayo proponía un acuerdo por fases que incluiría un alto el fuego “total y completo” de seis semanas que implicaría la liberación de varios rehenes, incluidas mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros de seguridad palestinos.

Durante esos 42 días, las fuerzas israelíes también se retirarían de las zonas densamente pobladas de Gaza y permitirían el regreso de las personas desplazadas a sus hogares en el norte de Gaza.

Durante ese período, Hamás, Israel y los mediadores también negociarían los términos de la segunda fase, que podría incluir la liberación de los rehenes varones restantes, tanto civiles como soldados, a cambio de que Israel liberara a más prisioneros y detenidos palestinos por razones de seguridad. La tercera fase incluiría la devolución de los rehenes restantes, incluidos los cadáveres de los cautivos, y el inicio de un proyecto de reconstrucción que duraría varios años.

Una fuente de Hamás dijo a Reuters durante el fin de semana que la propuesta asegura que los mediadores garantizarían un alto el fuego temporal, la entrega de ayuda y la retirada de las tropas israelíes, siempre que continúen las conversaciones indirectas para implementar la segunda fase del acuerdo.

Hamás también espera que hasta 400 camiones de ayuda humanitaria ingresen a la Franja de Gaza cada día de pausa en los combates, dijo a la AFP un responsable del grupo terrorista.

Las negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos hasta ahora no han logrado asegurar una tregua en Gaza ni la liberación de los cautivos allí, desde que un alto el fuego de una semana en noviembre vio a Hamás liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.

Israel cree que 116 personas siguen en cautiverio en manos de Hamás tras el ataque terrorista del 7 de octubre, aunque decenas de ellas ya no están vivas. También se cree que Hamás tiene en su poder los cadáveres de dos soldados muertos en 2014, así como de dos civiles, que se presume que siguen vivos, que entraron en la Franja por su propia voluntad poco después.

Fuente: The Times of Israel

